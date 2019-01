Groot aanbod aan nieuwe (scripted) realityreeksen vanavond MC TDS

28 januari 2019

Eén kijkt binnen bij het federale Crisiscentrum

De makers van de nieuwe Eén-reeks 'De veiligheid van het land' mochten zes maanden lang het reilen en zeilen volgen achter de schermen van het federale Crisiscentrum. Zo konden ze onder andere meekijken op de permanentiedienst die 24 uur per dag en zeven dagen per week in contact staat met alle veiligheidsdiensten en zo kleine en grote gebeurtenissen opvolgt. Na een eerste kennismakingsaflevering vanavond zien we in de volgende zes uitzendingen hoe onder meer het bezoek van president Trump aan Brussel en de massabijeenkomsten tijdens het WK voetbal er bij het veiligheidspersoneel aan toegingen.

'De veiligheid van het land’, Eén 21.30 uur

Op VIER openen de ‘Topdokters’ hun kabinet...

Wanneer het leven aan een zijden draadje hangt, maken topdokters het verschil tussen leven en dood. Als vaste waarde in het televisielandschap heeft het concept van ‘Topdokters’ nauwelijks nog een introductie nodig. Vanaf vanavond nemen negen nieuwe artsen, met elk hun eigen medische specialiteit, de kijker weer wekelijks mee achter de schermen. In de eerste aflevering van het zesde seizoen opereert kinderorthopedist Frank Plasschaert een jongen met een zware verkromming aan de wervelkolom. Longarts Eva Van Braeckel volgt een man nauwgezet op die te kampen krijgt met een zeldzame ontstekingsziekte. Interventioneel radioloog Luc Stockx moet dan weer snel handelen wanneer een vrouw van 60 jaar binnenkomt met een hersenbloeding. Via de lies probeert hij het bloedvat in de hersenen te behandelen.

‘Topdokters’, VIER 20.35 uur

... terwijl VTM kiest voor fictieve artsen

Het recept van ‘De Buurtpolitie’, maar dan in de setting van een ziekenhuis, dat is ‘Echte verhalen: SOS 112'. In de nieuwe scriptedrealityreeks brengt VTM vanaf vanavond elke weekdag boeiende verhalen over medische interventies. De serie zoomt zowel in op mensen die medische hulp nodig hebben als op mensen die die hulp verlenen. De behandelde cases zijn bovendien gebaseerd op waargebeurde verhalen, al worden ze door semi-professionele acteurs gespeeld. Vanavond ziet de kijker hoe een bejaarde vrouw met haar teen vastzit in het afvoerputje van haar bad. Om haar te helpen, moeten ambulanciers Kevin en Evi de zware middelen bovenhalen. Onthaalbediende Julie ontfermt zich dan weer over een tienermeisje met een astma-aanval.

‘Echte Verhalen: SOS 112', VTM 18.20 uur