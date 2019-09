Groepsdates zorgen voor intimiteit in ‘Boer zkt Vrouw’: “Je kijkt los in mijn ziel” DBJ

30 september 2019

00u00 0 TV De spanning loopt vanavond hoog op in 'Boer zkt vrouw: De wereld rond'. Na hun groepsdates beslissen de boeren immers welke drie mannen of vrouwen met hen 'naar huis' mogen richting Canada (Stephan), Finland (Marianne), Bulgarije (Victor), Duitsland (Gerard) en Kaapverdië (Etienne).

Marianne kiest voor een sportieve date: zij gaat kajakken. "Daten heb ik nooit echt gedaan, en ineens ga je dan op groepsdate. Voor alles een eerste keer", zegt ze. Remko, één van haar potentiële partners, is er dan weer niet zo'n fan van. "Ik ben blij dat er nu een keuze wordt gemaakt, want polygamie is niet zo mijn ding. (lacht)"

Stephan gaat vanavond vliegvissen met zijn dames en test of er vlinders in de lucht hangen tijdens een hoogteparcours. Gerard gaat op huifkartocht, Victor gaat zeilen en Etienne nodigt zijn dames ten slotte uit voor een yogasessie.

'Boer zkt vrouw: De wereld rond’, 20.35 uur op VTM