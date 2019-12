Groentepap? Nee, Van Echelpoel moet écht leren eten, volgens zijn vrouw Redactie

30 december 2019

00u00 0 TV Op restaurant gaan, het kan al eens plezant zijn. Maar niet wanneer muzikant Tijs Vanneste, alias Jef Van Echelpoel, erbij is. Hij lust bijna niets, en al zeker geen groente en fruit.

Die wil hij alleen eten wanneer ze tot pap gemixt worden. Kinderachtig, vindt zijn vrouw Lisse, en dus schakelt ze de hulp in van Jens Dendoncker en zijn team van 'Hoe zal ik het zeggen?'. Want wie zich als een klein kind gedraagt, wordt als een klein kind behandeld. Benieuwd of de boodschap zal aankomen. Verder in deze aflevering: een gsm-verslaafde kapster en een actie tegen sigarettenpeuken op de grond.