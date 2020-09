Groen licht voor reboot ‘Pretty Little Liars’ JVE

25 september 2020

09u50

Bron: ANP 0 TV Streamingplatform HBO Max heeft het eerste seizoen besteld van ‘Pretty Little Liars: Original Sin’. Het project is in handen van Roberto Aguirre-Sacasa, de showrunner van hitserie ‘Riverdale’.

Met de reboot van de populaire serie ‘Pretty Little Liars’ krijgen we een nieuwe verhaallijn met nieuwe personages. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat er originele castleden zullen opduiken in ‘Original Sin’. Volgens televisiemaker Aguirre-Sacasa zal de nieuwe serie iets meer naar horror neigen dan het origineel, dat vanaf 2010 op televisie te zien was en zeven seizoenen draaide.

"Twintig jaar geleden heeft een reeks tragische gebeurtenissen de plaats Millwood op z'n kop gezet. In het heden wordt een groep tienermeisjes - een hele nieuwe set Little Liars - gekweld door een onbekende vijand die hen laat bloeden voor een zonde die hun ouders twintig jaar geleden hebben begaan”, klinkt het bij de streamingdienst.



‘Pretty Little Liars’, met onder meer actrices Lucy Hale (31), Ashley Benson (30) en Shay Mitchell (33), was een grote hit. Twee eerdere spin-offs konden dat succes niet evenaren; zowel ‘Pretty Little Liars: Ravenswood’ (2014) als ‘Pretty Little Liars: The Perfectionists’ (2019) werden na één seizoen van de buis gehaald.

