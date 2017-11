Griet Op de Beeck na getuigenis over misbruik: "Mijn leven is op dit moment geen feestje" Jill Casters

10u51

Bron: VRT 0 ANP Kippa Griet Op de Beeck. TV Schrijfster Griet Op de Beeck heeft er zware maanden op zitten, sinds ze op de Nederlandse televisie getuigde over het seksueel misbruik door haar vader. Toch heeft ze geen spijt dat ze erover heeft gesproken, zo zei ze gisteren in De afspraak. "Ik ben meer dan ooit overtuigd van het belang om ongemakkelijke waarheden te benoemen."

Sinds de schrijfster in De wereld draait door voor het eerst vertelde hoe ze als kind door haar vader misbruikt werd, is haar leven grondig op zijn kop gezet. "Het is ongelooflijk heftig", zei ze in De afspraak over de emoties en de vele reacties op haar verhaal. "Mensen hebben plots een mening over je, hoewel ze je nog nooit gezien hebben."

Maar Op de Beeck kreeg ook veel hartverwarmende reacties van mensen die haar openheid toejuichen. "De hele #MeToo-beweging bewijst ook dat daar nood aan is", aldus de auteur, die in haar jongste boek, Het beste wat we hebben, het incestthema aansnijdt.

Ontkennen is misdadig

"Het taboe is nog groter dan ik dacht", aldus Op de Beeck. "Seksueel misbruik vinden we vervelend, zeker als het binnen de familie gebeurt. We hebben allemaal een vader en sommigen zijn het ook." Toch is ze overtuigd van "het belang om ongemakkelijke waarheden te benoemen, ook al heb ik er zelf een prijs voor betaald".

"Mijn stem klinkt blijkbaar iets luider en dan zou het misdadig zijn om te ontkennen wat aan de hand is, zowel voor mezelf als voor iedereen die zoiets heeft meegemaakt. Het zou mijn schuld en schaamte in stand hebben gehouden. Ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan, maar intussen is de boel wel opengereten en is mijn leven op dit moment niet echt een feestje."