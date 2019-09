Griet Op de Beeck blijft vechten tegen anorexia: “De perverse nood om jezelf te straffen” MVO

18 september 2019

23u07 0 TV Vlaams auteur Griet Op de Beeck is sinds haar debuutroman ‘Vele hemels boven de zevende’ niet meer weg te denken uit de Vlaamse én Nederlandse letteren. Ze verkocht al meer dan anderhalf miljoen boeken en haar werk werd vertaald in negen talen.

Deze week verschijnt haar vierde roman: ‘Let op mijn woorden’. Het tweede boek in een trilogie waarin taboes doorbroken worden. Haar boeken zijn naar eigen zeggen niet autobiografisch, maar toch walgelijk persoonlijk. Griet vertelt in ‘Vandaag’ over het misbruik door haar vader en hoe het haar eetstoornis in de hand werkte.