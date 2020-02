Greta Thunberg onderwerp van nieuwe BBC-documentaireserie LV

10 februari 2020

17u46

Bron: AP 0 TV De BBC gaat met de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg een documentaireserie maken over haar internationale campagne. Dat meldt BBC Studios op zijn website. De documentaire gaat niet alleen over haar ontmoetingen met klimaatwetenschappers, maar volgt bovendien de “reis naar volwassenheid” van de 17-jarige activiste.

De BBC Studio’s Science Unit, de wetenschappelijke tak van de omroep, noemt klimaatverandering een van de belangrijkste thema’s van deze tijd. De baas van de studio, Rob Liddell, vindt het dan ook “een voorrecht” om met Greta samen te werken. “Ze is een icoon en een van de bekendste gezichten op deze planeet”.

Greta werd in 2018 bekend met haar schoolstaking voor klimaat, buiten het Zweedse parlement. Een jaar later maakte ze bekend om een jaar vrij te nemen van school om wereldwijd over klimaatverandering te spreken. Ze zeilde de Atlantische Oceaan over om te spreken bij de Verenigde Naties in New York, en ze stond vorige maand op het World Economic Forum in Davos.