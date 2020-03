Greet Rouffaer geniet van haar hernieuwde tv-succes: “Dit is mijn lang leven!” Hans Luyten

17 maart 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “ Ik heb al wel wat harde tantes en vreemde vogels vertolkt. Maar zo onuitstaanbaar als Reinhilde in ‘Thuis’, dat heb ik niet eerder meegemaakt.” Greet Rouffaer (61) zegt het in Dag Allemaal met een monkellach, want haar rol als bitch in de grootste Vlaamse soap bevalt haar zeer. En deze week mag ze haar duivels nog meer ontbinden...

Reinhilde was al niet de lieveling van de ‘Thuis’- kijkers, maar nu haar favoriete escort Dries (Yemi Oduwale) ermee kapt, en ze dit niet kan verkroppen, gaan de poppen aan het dansen. En escaleert de vete nog wat meer.

Greet beseft dat haar nog wel wat commentaar van de kijkers te wachten staat, maar daar trekt ze zich niks van aan. De actrice geniet ten volle van haar eerste grote tv-rol sinds het einde van ‘Wittekerke’, zo’n 13 jaar geleden. Ondertussen staat ze al bijna een jaar op de set van ‘Thuis’.

Compliment

“In het theater heb ik al een paar harde tantes gespeeld”, zegt Greet. “En vreemde vogels, zoals binnenkort in het theaterstuk ‘Kierewiet’. Maar Reinhilde is mijn eerste rol als bitch. (lacht) Ik heb de sympathieke Nellie uit ‘Wittekerke’ altijd met heel veel liefde gespeeld, maar Reinhilde is extreem anders en daarom juist zo interessant. Waarom doet die vrouw zo? Ik ben zo blij dat ik deze rol heb aangenomen. Dit is mijn lang leven!”

Dat er op sociale media giftig wordt gereageerd op Reinhilde neem je erbij?

Ik lees niet alles, maar lig er hoe dan ook niet van wakker. Dat ze haar een bitch noemen, beschouw ik zelfs als een compliment. Het wil zeggen dat ze mij geloofwaardig vinden. Zolang ze míj maar geen bitch vinden. (lacht)

Hoe ben je eigenlijk terecht­gekomen bij ‘Thuis’?

Dankzij mijn zilverkleurig haar. De makers van ‘Thuis’ wilden mij eigenlijk eerder al contacteren, maar twijfelden omdat ik nog te veel op Nellie uit ‘Wittekerke’ leek. Dat bruine haar, hé. Maar ik was het beu geworden om dat steeds weer te moeten laten verven. Al die verloren uren in het kapsalon! Sinds ik brandwonden opliep bij dat ongeval op de set van ‘Wittekerke’, is mijn hoofdhuid bovendien supergevoelig. Door enkele huidtransplantaties heb ik op mijn achterhoofd een paar kale plekjes, die bij elke haarkleuring geïrriteerd raakten en wondjes veroorzaakten.

Je draagt je haar ook korter.

Inderdaad. In het begin had ik buitenshuis nog een pruik op. Na twee maanden was mijn haar lang genoeg en kon ik die achterwege laten. Er verschenen toen overal foto’s van mijn nieuwe look, en zo kwam ik op de radar van de makers van ‘Thuis’. Mijn grijs kopke heeft de deur dus geopend.

Hoe ben je bij ‘Thuis’ ontvangen?

Heel warm. Ik heb me geen moment een outsider gevoeld. ‘Thuis’ wordt opgenomen in dezelfde studio’s als destijds ‘Wittekerke’. Er overviel mij een nostalgisch gevoel, een hunker naar een fantastische ploeg. Plots zat ik in dezelfde kleedkamer en ontmoette ik achter de schermen ook enkele medewerkers van toen.

Hoe zie je de toekomst?

Ik combineer nu weer volop theater met tv-werk, zoals in ‘Thuis’ en ‘#LikeMe’. Ik ben net gestart met de repetities van ‘Kierewiet’, een theaterkomedie over zes patiënten met verschillende aandoeningen die in de wachtkamer van hun psychiater aan de praat raken. Ik speel een vrouw met smetvrees. Een personage dat ver van me afligt. Ik heb het wel graag proper en hygiënisch, maar zo bont als Blanche maak ik het toch niet. (lachje) n