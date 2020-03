Gratis films en series op Proximus TV SDE

13 maart 2020

19u35 2762 TV Nu iedereen wordt aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven, onderneemt ook Proximus actie om het de gebruikers gemakkelijker te maken.

“Omdat we in de huidige context solidair willen zijn met onze klanten en iedereen willen toelaten om verbonden te blijven, hebben we uitzonderlijke maatregelen genomen", laat Proximus weten. Klanten krijgen dan ook de mogelijkheid om onbeperkt te bellen naar vaste lijnen en onbeperkt gebruik te maken van de internetverbinding thuis. Ook het volume mobiele data neemt toe. Maar wat misschien nog belangrijker is voor de mensen die gedurende een lange periode thuis moeten zitten: Proximus geeft haar tv-klanten gratis toegang tot de kanalen ‘Movies’ en ‘Series’. De maatregelen gelden vanaf zaterdag 14 maart tot en met 31 maart.

