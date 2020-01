Grappig: Demi Lovato speelt rolletje in ‘Will & Grace’ LV

15 januari 2020

Demi Lovato is te zien in nieuwe afleveringen van ‘Will & Grace’. Het is al van 2015 geleden dat ze nog als actrice op het kleine scherm verscheen. De zangeres nam de scènes voor de bekende serie al enkele maanden geleden op, toen ze nog een foto postte op Instagram met een buikje. Natuurlijk was ze zelf niet zwanger, maar haar personage Jenny wel. Die draagt als surrogaat de baby van Will.