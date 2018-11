Gotye’s neef Robbe als eerste naar winnaarseiland in ‘Expeditie Robinson’: “Eindelijk geen psychologische spelletjes meer” Kathleen Vervoort

08 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Nadat hij Chloe al genadeloos naar huis speelde door het snelst een varkensneus, drie maden en een ei met een foetus in op te eten, sleepte de Brugse antiquair Robbe De Backer (30) nu ook het eerste ticket richting winnaarseiland in de wacht. “Ja, dat voelde echt luxueus aan”, reageert hij in Dag Allemaal.

Nu kamp Noord en kamp Zuid tot één groep versmolten zijn, strijden de deelnemers allemaal voor eigen rekening en dat zorgde meteen al voor een nieuwe groepsdynamiek op de paradijselijke Filipijnen. Verdoken in de jungle worden nieuwe complotten besproken. Maar één iemand wist zich aan het einde van de dag toch voor onbepaalde tijd veilig te stellen: Robbe. Hij won bij de allereerste individuele immuniteitsproef al meteen een ticket naar het winnaarseiland. “En zolang je daar zit, kan je niet worden weggestemd”, gaf presentator Bartel Van Riet eerder al mee.

Dat moet, na 19 dagen strijden, toch een geweldig gevoel geven?

“Absoluut. Daar te midden van de jungle in dat prachtige meer duiken, da’s zonder twijfel mijn moment van ‘Expeditie Robinson’. Daar gleed even alles van mij af en besefte ik wat voor een gelukzak ik ben, dat ik dit mocht meemaken.”

Gelukzak is wellicht het juiste woord. Jij sleepte zowaar het droomticket in de wacht.

“Ik zit daarmee alleszins even in een bevoorrechte positie en dat voelt, moet ik toegeven, erg luxueus aan. (lacht) Het ruikt daar al een beetje naar de overwinning en dat zorgt toch voor een boost die ja na drie weken echt kan gebruiken. Het is ook heerlijk dat ik even geen psychologische spelletjes meer hoef te spelen.”

Was het dan zo zwaar?

“Goh, ik had vooraf de survivalgids van de Britse Special Forces doorgenomen. En ik had al wel wat avontuurlijke reizen op m’n palmares staan. Zo trok ik al eens op m’n eentje de wereld in en leefde twee jaar in een huis zonder stromend water of elektriciteit. Maar dit is toch anders. ­‘Expeditie Robinson’ draait niet louter rond overleven, zoals ik aanvankelijk dacht, maar ook heel fel rond de groepsdynamiek.”

Uitgerekend dat groepsgegeven kostte Lesley deze week de kop.

(knikt) “Lesley was inderdaad niet de makkelijkste. Ik had het op zich niet zo lastig met haar, misschien ook omdat ik bewust wat afstand hield van de groep.”

Voor jou hoefde Lesley dus niet weg.

“Zij heeft evenveel goede als slechte kanten, alleen merkte ik dat veel kandidaten die goede punten niet meer zagen. Dat heb ik in de loop van het spel toch ook geleerd: altijd goed oppassen met wat je zegt en hoe je het zegt. Misschien maakt dat het spel nog het zwaarst, dat je niet zomaar even je hart kan luchten. Je deelt wel een paar emoties met de kampgenoten, maar het achterste van je tong laat je daar niet zien. Dat doe ik sowieso het liefst bij mijn familie.”

Maar die moest je nu enkele weken missen.

“En da’s ook het verschil met mijn andere soloreizen. Daar was ik écht alleen, maar ik kon tenminste na een week eens m’n telefoon nemen en naar huis bellen. Nu ging dat niet.”

Je hebt een vriendin, en toch reis jij alleen?

“Euh ja... Da’s zo gegroeid. Joke staat in het onderwijs en ik reis liever buiten het seizoen. In de zomervakantie gaan we wel een week met haar grootouders naar Antwerpen, om daar ergens de rust op te zoeken, maar verre reizen samen maken we eigenlijk niet. Op die ene reis naar m’n familie in Australië na dan.”

Want daar woont nog die andere ‘De Backer’: zanger Gotye van de hitsingle ‘Somebody That I Used To Know’ is jouw neef.

“Klopt, al woont die tegenwoordig in de New Yorkse wijk Brooklyn. Maar zijn papa, mijn nonkel dus, woont wel nog in Australië. Dus toen wij naar ginder reisden, konden we zo wat verblijfskosten uitsparen. En dit voorjaar ben ik Wouter - of Gotye zoals ­jullie hem kennen - dan gaan opzoeken in New York.”

Jij was nog eens niet geboren toen hij met z’n ouders naar Australië verhuisde. Hebben jullie dan wel een band?

“Toen ik een jaar of twaalf was, is hij eens drie maanden bij ons thuis komen logeren. En sindsdien houden wij contact via mail. En wanneer hij in Europa is, springt hij altijd even binnen. Da’s eigenlijk best wel gek hoor, hoe sterk zo’n familieband kan zijn.­ Zowel in Wouter als mijn nonkel zie ik typische ‘De ­Backer’-trekjes. De manier van glimlachen of de humor die ze hebben bijvoorbeeld, is érg herkenbaar.”

Het is lang geleden dat we nog iets van jouw neef hebben gehoord, waar is hij zoal mee bezig momenteel?

“Toen ik in mei bij hem was, was hij volop bezig met een nieuwe plaat. Hij moest nog een paar nummers afwerken, dus ik verwacht dat hij volgend jaar met nieuw werk naar buiten komt. Daar kijk ook ik als neef heel hard naar uit.”