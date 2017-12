Gordon zielsgelukkig met ontvangst trouwshow over mannenliefde: "Prachtig dat ouders met hun kinderen kijken en zeggen: zo kan het dus ook"



13u02 0 ANP Kippa Gordon trouwt binnenkort met één van zijn twee finalisten. TV Gordon is dolgelukkig met de ontvangst van zijn programma 'Gordon gaat trouwen... maar met wie?' Niet alleen om de hoge kijkcijfers maar vooral om wat het losmaakt bij het publiek. "Ik ben hier zo verschrikkelijk trots op", laat Gordon in een reactie weten.

De presentator vindt het vooral mooi om te zien dat al die mensen naar een show over mannenliefde kijken. "Eerlijk gezegd hield ik mijn hart vast aan het begin. In een wereld waar tolerantie soms ver te zoeken is en tegenwoordig alles ter discussie staat, had ik dit absoluut niet verwacht. Al die mensen die massaal kijken en dat het dan zo geaccepteerd wordt", zegt Gordon gelukkig. "Dit is voor mij echt een extra bonus, de ultieme winst."

Donderdag keken een recordaantal van bijna 1,5 miljoen mensen naar de trouwshow. "Ik kan het beeld gewoon niet van m'n netvlies krijgen dat ouders met hun kinderen naar het programma kijken. Dat ze er voor op mogen blijven en dat die ouders zeggen: 'zo kan het dus ook'."

Gordon vindt het ook fijn dat hij eens een andere kant van zich kan laten zien. "Ik was toch een beetje de eeuwige chagrijn met Gerard Joling aan mijn zijde", zegt hij. "Dat is een rol die je aanneemt. Ik maak een grap, hij lacht. Maar nu kan ik een heel intieme kant laten zien. Een inkijk in mijn hart."

De presentator denkt dat de kijkers straks tevreden zullen zijn over zijn keuze. "Ik denk dat ze wel blij gaan zijn", aldus Gordon, die verder nog niets wilde prijsgeven. Met nog een week te gaan voor de ontknoping, zal Gordon er echter nog alles aan moeten doen om het geheim te bewaren. "Ik ga echt door een hel nu. Nog een week mijn mond houden terwijl ik al overal word gefeliciteerd. Het liefst wil ik het al van de daken schreeuwen!"

De finale van 'Gordon gaat trouwen... maar met wie?' wordt donderdagavond uitgezonden. Dan is te zien of Gordon kiest voor Manuel of Rogier.