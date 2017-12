Gordon stelt het kiezen van zijn bruidegom uit: "Ik kan het niet, ik wil nog niet kiezen" MVO

08u27 0 ANP Kippa Gordon Heuckeroth weet niet wie hij moet kiezen als echtgenoot. TV Het lukt de Nederlandse presentator Gordon maar niet om een keuze te maken tussen twee potentiële echtgenoten: Rogier en Manuel. Wordt het de bedeesde horeca-ondernemer en bakfietsvader Rogier of de ondeugende Italiaanse steward Manuel die hij volgende week een ring om de vinger schuift in het programma 'Gordon Gaat Trouwen'?

In de op een na laatste aflevering van 'Gordon gaat trouwen...maar met wie?' leerde Gordon de twee totaal verschillende mannen beter kennen in zijn geliefde Zuid-Afrika. Gordon ging met de mannen paragliden en maakte een helikoptervlucht met Manuel, maar het lukte hem daarna niet de knoop door te hakken en een definitieve keuze te maken.

Gordon heeft moeite met het kiezen van zijn bruidegom. Kiest hij voor een bestaan in rustig vaarwater met horeca-ondernemer Rogier of voor het avontuur met de knappe en steward uit Rome die daarnaast ook nog banketbakker is?

Emoties

"Het was een tocht van emoties, een rollercoaster wat ik heb meegemaakt", zei Gordon in de voorlaatste aflevering. ''Ik heb nog nooit zoveel gejankt als in dit programma."

Op de vraag met wie Gordon gaat trouwen kwam donderdag nog geen antwoord. Gordon: "Is het Manuel die mij de ondeugende jongen laat zijn of Rogier die mij stabiliteit geeft? Ik ben er nog steeds niet uit."

Geweldig mens

"Ik vind je een geweldig mens'', zei Gordon tegen de zenuwachtige Manuel. ''We hebben enorm veel gemeen. Je geeft me energie. Maar ik wil ook iemand die stabiel is. Toch kan ik je niet loslaten. Dus ik wil dat je blijft."

Tegen de al even gespannen Rogier zei Gordon: ''Dit is een ongelooflijke trip. Die gaan we nooit vergeten. Ik vind je een wereldvent, superlief. Ik had niet verwacht dat ik jou zo leuk zou vinden. Ik dacht in het begin dat je mijn type niet was. Straks sneeuw ik je helemaal onder, want in gezelschap ben je wat stil. Volgens mij is dit het allermoeilijkste wat ik ooit gedaan heb op televisie. Ik moet een keuze maken. Maar ik ga nog niet kiezen. Ik kan het niet."

De op een na laatste aflevering van 'Gordon gaat trouwen... maar met wie?' heeft donderdagavond 1,49 miljoen kijkers getrokken. De uitzending was daarmee de best bekeken aflevering tot nu toe.

Gordon Gaat Trouwen De Italiaanse Manuel zou binnenkort met Gordon in het huwelijk treden.

screenshot RTL Rogier kust Gordon.

RTL 'Het staat eigenlijk best wel dit', aldus een lachende Gordon over het samenzijn met Rogier en Jamie.

screenshot promo RTL4 Gordon loopt met Manuel en Rogier naar het altaar.