Gordon Ramsay kookt op onherbergzame plaatsen in nieuw tv-programma

31 juli 2019

09u24

Bron: AD 0 TV Chefkok en brulboei Gordon Ramsay (52) gooit het de komende weken over een andere boeg. Waar we hem voornamelijk kennen van tv-programma’s waarin hij zich opwindt tegen onfortuinlijke (aspirant)koks, maakt hij in ‘Uncharted’ een ontdekkingsreis naar zes uithoeken van de wereld om daar met lokale ingrediënten en technieken te werken.

In de zesdelige reeks ‘Uncharted’, die wordt uitgezonden op National Geographic, reist Gordon Ramsay naar Peru, Laos, Marokko, Hawaï, Alaska en Nieuw-Zeeland. Hij maakt er plaatselijke gerechten, maar moet er wel wat moeite voor doen: een berg beklimmen of de oceaan induiken. In de eerste aflevering krijgt hij van chef Monique Fiso bijvoorbeeld een machete, waarmee hij zich een weg moet banen door de Nieuw-Zeelandse wouden. Daar ontdekt hij de culinaire vindingrijkheid en de traditionele technieken van de Māori. Die vangen palingen met de hand, graven zelf een hangi (kuiloven) en verzamelen ingrediënten in het woud. In een andere aflevering melkt hij een kameel en ervaart hij hoe het Berbervolk leeft.

In zekere zin is de serie schatplichtig aan de vorig jaar overleden Amerikaanse chef Anthony Bourdain. Ook hij reisde de wereld rond op zoek naar culinaire ervaringen. In zijn reisshow ‘Anthony Bourdain: Parts Unknown’ reisde hij met bekende mensen, waaronder oud-president Barack Obama, naar exotische plaatsen. Toen Bourdain overleed in juni 2018 liet Ramsay weten geschokt te zijn. “Anthony had een persoonlijkheid die larger than life was. Hij was een talentvolle, slimme, eloquente man, ook al kon hij ongelofelijk kritisch zijn, vooral op mij: het was op de een of andere manier deel van zijn charme.”

‘Uncharted’ was al in Amerika te zien, en critici zijn erg enthousiast. Tim Carman van de Washington Post noemt de show zelfs “het begin van Ramsay’s professionele verandering”: “De show laat een chef zien die zich afwendt van de opwinding van de competitie en de drukte tijdens etenstijd in de keuken, alles wat hem zo lang oplaadde", schrijft hij. “Ramsay zou weleens uit zijn harnas kunnen kruipen dat hij als een soldaat heeft gedragen. Als mijn instinct mij niet bedriegt, dan kan ‘Uncharted’ voor meeslepende tv gaan zorgen in de niet te verre toekomst. Allemaal zonder een enkele schreeuw waar we de chef van kennen.”

‘Gordon Ramsay: Uncharted’ start vrijdag 2 augustus om 21.00 uur op National Geographic.