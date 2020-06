Gordon Ramsay komt na 16 jaar terug met ‘Hell’s Kitchen’ MVO

16 juni 2020

15u10

Bron: The Sun 0 TV Bedek je oren tegen het vloeken, want topchef Gordon Ramsay keert terug met zijn populaire kookprogramma ‘Hell’s Kitchen’, waarin twee teams het tegen elkaar opnemen.

De show is al elf jaar niet meer te zien op de Britse televisie, en het is al sinds 2004 geleden dat Ramsay nog presentator van het programma was. Na zestien jaar afwezigheid kondigt hij echter aan dat hij het heft weer in handen neemt. Dit keer kwam zender ITV met het gouden aanbod. “We wilden niet dat iemand anders het gezicht van deze revival zou worden”, klinkt het daar. “Het moést Gordon zijn.” Hoewel hij in de meeste seizoenen niét te zien was, is hij wel de chef die het meest met de show geassocieerd wordt. Waarschijnlijk omdat hij zich berucht maakte door constant tegen de deelnemers te schreeuwen. “Hoewel hij zijn kandidaten ongetwijfeld het leven zuur zal maken, verwachten we toch dat men zal staan aanschuiven om mee te doen.”

