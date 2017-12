Gordon na anticlimax: "De zure reacties van de kijkers doen pijn" avh

07u25

Bron: ANP 0 RTL TV Gordon vindt het jammer dat een deel van de kijkers zich bedrogen voelt om het einde van 'Gordon gaat trouwen... maar met wie'. In het programma ging de zanger op zoek naar een echtgenoot, maar dat eindigde in een heuse anticlimax. De zure reacties op sociale media deden hem pijn, zei hij in de Nederlandse talkshow RTL Late Night.

In de laatste aflevering van ‘Gordon gaat trouwen ... maar met wie’ op de commerciële zender RTL4 maakte Gordon duidelijk dat hij niemand ten huwelijk gaat vragen. Zowel de bedeesde horecaondernemer Rogier als de goedlachse Italiaanse steward Manuel kregen niet het gehoopte huwelijksaanzoek. Een zware ontgoocheling voor veel kijkers, die hun ongenoegen uitten op sociale media.

Gordon begrijpt de kritiek enigszins, zeker omdat hij en de programmamakers drie weken lang volhielden dat het huwelijk wel plaats had gevonden. De presentator benadrukt echter dat hij de show met "heel zijn hart" heeft gemaakt. "Daarom deed die storm van kritiek pijn vanochtend", zei hij.

Vooral het feit dat Gordon op sociale media op het hakblok werd gelegd omdat hij niet ging trouwen deed de presentator pijn. "Die mentaliteit van tegenwoordig in Nederland. Op sociale media word je helemaal afgebrand. Dat doet heel veel pijn."

Zakken gevuld

Dat hij het programma voor de kijkcijfers maakte is logisch, vervolgt Gordon. "Ja sorry, het is mijn werk. Ik ben programmamaker! Of ik mijn zakken gevuld heb? Ik heb gewoon een contract bij RTL, ik heb er geen cent extra mee verdiend."

In de laatste aflevering van Gordon gaat trouwen... maar met wie? koos Gordon niet voor een van de twee overgebleven kandidaten omdat het gevoel er niet was. RTL stuurde gisteren een statement uit waarin het zijn excuses aan de kijker aanbiedt. "Als we kijkers het gevoel hebben gegeven dat ze voor de gek zijn gehouden, dan spijt ons dat", aldus de zender.