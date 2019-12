Goochelaar, pianist, operazangeres of toch een dansgroep: wie wint de finale van ‘Belgium’s Got Talent’? BDB

20 december 2019

14u00 2 TV Vanavond beslist de VTM-kijker tijdens de grote live finale wie zich de winnaar van ‘Belgium’s Got Talent 2019' mag noemen. Twaalf topacts nemen het tegen elkaar op in de ultieme strijd voor een prijzenpot van 50.000 euro. Wij lijsten de finalisten waarop je kan stemmen nog even op.

1. BAR-CODE: calisthenics, gymnastiek, trampolinespringen en parcours

Wanneer de Leuvense mannen van Bar-Code vanavond het podium bestijgen, zal de temperatuur in de Vlaamse huiskamers wellicht enkele graden stijgen. Tijdens de audities maakten de spierbundels met een combinatie van gymnastiek, trampolinespringen en parcours indruk op jurylid An, maar ook op de kijkers thuis, want die beloonden hun sixpacks met een golden buzzer. “We krijgen nu veel complimentjes”, lieten de kerels al weten in een interview. Wedden dat dat aantal na vanavond nog wat verder zal toenemen?

2. Vilja Duo: ballet en luchtacrobatie

Met hun acrobatische dansact blies het koppel Bram (35) en Irina (42), ofte Vilja Duo, de jury omver. En ook vanavond zorgen ze ongetwijfeld voor adembenemende momenten, zowel op de grond als in de lucht. Als ze vanavond winnen, zijn ze van plan om het prijzengeld grotendeels te besteden aan een eigen repetitieruimte.

3. ELEMCO: cheerleaden

Aan een sneltempo worden de drie mannen en één vrouw van ELEMCO omhoog gegooid. En gelukkig worden ze telkens ook opnieuw opgevangen. De dansgroep doet aan cheerleaden en tijdens de audities veroverden ze met hun act meteen het hart van toenmalig jurylid Jens Dendoncker. “Als jullie een ‘specialleke’ willen doen tijdens de finale, ik ben vrij en wil gerust jullie tweede flyer zijn”, grapte hij. Benieuwd of hij zich aan z’n belofte houdt.

4. Camille Beniest: opera

De 15-jarige Camille Beniest uit Keerbergen bezorgde de juryleden kippenvel tijdens de auditierondes. Haar prachtige operastem leverde haar een staande ovatie én de golden buzzer van Jens Dendoncker op. “Ik was echt verrast door die positieve reacties. Ik kijk enorm hard uit naar de finale”, zei Camille eerder in onze krant.

5. Lieselotte Diels: ritmische gymnastiek

De 26-jarige Lieselotte Diels uit Brasschaat heeft lange tijd topsport gedaan in ritmische gymnastiek, maar specialiseert zich sinds enkele jaren in andere stijlen als tumbling, acrobatie en circus. Al die technieken gooit ze vanavond samen in een sensuele act met hoepels. Hopelijk verloopt dat vlotter dan tijdens de vorige ronde. Toen liep het mis bij het afvuren van een pijl met haar voeten. “Ik ben heel blij dat de jury door mijn fouten heen heeft kunnen zien. Mijn enige doel is nu om in de finale wel een foutloze act neer te zetten”, zei Lieselotte achteraf. Wij duimen alvast mee.

6. C-FAM: danscrew

Met C-FAM is meteen het hele podium gevuld. De energieke dansgroep is een mix van jongens en meisjes uit de Benelux. De passie voor dansen bracht hen naar eigen zeggen samen.

7. Steven Delaere: goochelen

Gentse goochelaar Steven Delaere (32) nam vier jaar geleden al eens deel aan ‘Belgium’s Got Talent’. Toen eindigde hij op de derde plaats, vanavond wil hij absoluut winnen. Voor zijn auditie haalde hij dan ook alles uit de kast, met maar liefst zeven verschillende trucs. Het staat als een paal boven water dat hij daar vanavond nog een schepje bovenop doet.

8. Studio Adagio: gymnastische dans

De drie dansers van Studio Adagio uit Meise halen vanavond opnieuw hun trukendoos boven. En die bestaat vooral uit danspassen waar je érg lenig voor moet zijn. In de zesde en laatste studioshow kregen ze de meeste stemmen van het publiek achter hun naam, dus de kans is groot dat hun optreden vanavond op veel enthousiasme onthaald zal worden.

9. Benjamin Ceyssens: piano

Muzikaal talent Benjamin Ceyssens is 19 jaar en woont in Genk. De timide jongen bloeit helemaal open als hij achter zijn piano zit. Amper 4 jaar was hij toen hij op het klavier begon te tokkelen. Hij speelt niet alleen, maar componeert ook eigen nummers. Vorige week speelde hij in de laatste studioshow, waarin hij door de jury tot finalist werd gekroond, nog met een 20-koppig orkest zijn eigen compositie. “Vanavond ga ik nog een stapje verder. Het wordt een aangrijpend verhaal van passie en avontuur”, vertelt hij in onze krant. Een grote kanshebber voor die eerste plaats!

10. The Movement Theory: dans

De Brusselse dansgroep The Movement Theory brengt dansers uit verschillende crews bijeen. Ze hebben geen specifieke stijl, maar maken hun acts op basis van hun eigen ervaringen. An Lemmens was tijdens hun auditie met verstomming geslagen: “Dit is iets wat we nog nooit hebben gezien bij ‘Belgium’s Got Talent’”, kirde ze. Jurylid Dan Karaty deelde dan weer met veel plezier zijn golden buzzer uit. Benieuwd of ze vanavond opnieuw jury en kijkers zullen kunnen imponeren.

11. Turnclub Athena: acrogym

Indrukwekkend is het minste wat je kan zeggen over Turnclub Athena uit Sint-Amandsberg. Ze combineren dans met tumbling en dat resulteert in halsbrekende sprongen en formaties, die ze geblinddoekt uitvoeren. Een kanshebber voor de winst, want dankzij de golden buzzer van het publiek mochten ze door naar de studioshows.

12. Ella Kasumovic: ‘ippop’-dans

Met haar 8 jaar de jongste finaliste, maar dat wil niet zeggen dat deze danseres geen kanshebber is voor de hoofdprijs. Ella’s “ippop”-moves - zoals ze het zelf zo schattig noemt - deden de monden van de juryleden openvallen. Vooral An Lemmens was onder de indruk en beloonde haar danspansjes met een druk op de golden buzzer. Ella heeft alvast één grote droom: een danseres van Beyoncé worden. You go for it, girl!