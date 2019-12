Goochelaar Nicholas trekt voor nieuw seizoen terug de straat op LV

17u29 0 TV Hij toerde het hele land rond met zijn goochelshow en ontmoette zelfs de allergrootste sterren over de hele wereld, maar nu keert Nicholas Arnst (28) terug naar de straat. “Dat is de plek waar ik mij het meest thuis voel, waar magie pas echt raakt.”

Vanaf 2 januari zal Nicholas weer heel Vlaanderen verwonderen met zijn goochelkunsten. Daarvoor gaat hij ‘back to basics’ en naar de plek waar het voor hem allemaal begon: de straat. Drie weken lang zal hij toevallige voorbijgangers en ook bekende Vlamingen verbazen met magie. Dat doet Nicholas allemaal recht onder hun neus, zonder hulpmiddelen.

“Sommige mensen op straat kennen me niet en denken dat ik één of andere eenvoudige kaartentruc ga doen”, vertelt Nicholas, “maar dan is het net de kunst om alle verwachtingen te overtreffen. Het is een ervaring die je nooit meer vergeet. Voor je het weet is de truc voorbij en blijft het mysterie voor altijd bestaan.” In de eerste aflevering, die op 2 januari op VTM verschijnt, zien we naast passanten op straat ook Lynn Van Royen, Maarten Vancoillie, Dorothee Dauwe en Kürt Rogiers.