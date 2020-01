Goochelaar Nicholas schuwt de kritiek niet: “Als ik mijn vriendin kan verbazen, zit de truc écht goed” Redactie

02 januari 2020

06u00

Bron: Story 1 TV Nicholas Arnst (28), die met zijn goocheltrucs hoge ogen gooide in Belgium’s Got Talent 2014, heeft niet stilgezeten. Hoewel hij de finale niet haalde, wist hij toch de harten van het publiek te veroveren, wat hem een eigen programma opleverde. Vanaf 2 januari is hij opnieuw op VTM te zien, met heel wat nieuwe trucs en zinsbegoochelingen.

In Belgium’s Got Talent maakten we vijf jaar geleden kennis met een jonge goochelaar die het publiek wel wist te verbazen, maar het niet tot in de finale schopte. Toch bleef zijn talent niet onopgemerkt en is Nicholas intussen aan zijn derde VTM-programma toe. ‘In het nieuwe seizoen van Nicholas keer ik terug naar mijn roots: de straat. Mensen onverwacht van hun sokken blazen, daar draait het om. Een goochelaar doet dat met gewone dingen: een pingpongballetje, een touwtje, een zakdoek, een spel kaarten. Dat kleinschalige is echt mijn ding. Als kind was ik fan van grote illusionisten als David Copperfield, maar het was een gewone goochelaar die me voor het eerst écht geïntrigeerd heeft. Recht onder mijn neus deed hij een muntstuk naar boven vallen. Nadien heb ik dat thuis verschillende maanden geprobeerd. Toen ik hem later terugzag, bleek de truc veel eenvoudiger dan het systeem dat ik had uitgedokterd (lacht).’

Een opvallend aspect aan jouw jeugd: je hebt tot je twaalfde in Jeddah, Saudi-Arabië, gewoond.

Klopt. Mijn vader zat in de graafmachine-sector en was daar tewerkgesteld. We woonden met ons gezin in een ommuurde wijk met veel westerlingen. Ik ging naar een internationale school en thuis werd er vooral Engels gesproken. Mijn Nederlands was niet zo goed, dus toen we op m’n twaalfde naar Brugge verhuisden, was dat een hele aanpassing. Ik moest degelijk Nederlands leren, én het West-Vlaamse dialect. Een taaltje op zich (lacht). Maar wanneer ik terugkijk op mijn jeugdjaren, vind ik dat buitenlandse avontuur absoluut een verrijking.

Over welke kwaliteiten moet een goede goochelaar volgens jou beschikken?

Er wordt weleens gezegd: ‘The hand is quicker than the eye.’ Natuurlijk is vingervlugheid een belangrijke troef, net als de kunst van afleiding en timing. Maar bovenal moet je mensenkennis hebben. Op dat vlak heb ik wel wat gehad aan mijn studies psychologie in Leuven. In mijn derde jaar ben ik gestopt omdat het niet meer te combineren viel met mijn goochelpassie. Maar ik weet hoe ik iemands aandacht kan trekken én vasthouden en hoe mensen reageren in bepaalde situaties.

Dat komt vast ook van pas nu je werkt aan je tweede zaalshow, de opvolger van Echt.

Die gaat in maart in première, met als titel Decipiatur. Letterlijk vertaald uit het Latijn staat dat voor ‘deceptie’ of ‘bedrog’. Binnenkort speel ik al een aantal try-outs. Je kan zo vaak als je wil thuis voor de spiegel een truc op punt stellen, je weet pas of hij écht werkt wanneer je hem test bij een publiek.

Heb je aan je vriendin ook geen goed klankbord?

Toch wel, en ze is best kritisch. Maar ik kan haar ook niet de hele tijd lastigvallen met dezelfde trucjes. En zij heeft er intussen al zo veel gezien dat ze geen neutrale toeschouwer meer is. Ik weet dus wel dat als ik háár kan verbazen, de truc echt goed zit. Maar ze heeft zelf haar handen vol, als lerares Engels. Ze is trouwens een Engelse. Ik heb haar leren kennen tijdens het surfen, toen ik op Tenerife woonde. Dat is intussen tien jaar geleden.

Wat deed je op Tenerife?

Geen godganse dagen op een surfplank staan, voor alle duidelijkheid (lacht). Na mijn middelbare studies heb ik een jaar lang geprobeerd om daar als goochelaar aan de kost te komen. Maar ik besefte al snel hoe moeilijk het zou zijn om mijn droom te realiseren. Om geld te verdienen moest ik werkelijk overal optreden: op straat, op allerlei feestjes, soms midden in de nacht voor dronken toeristen... Toen besefte ik: die professionele droom wil ik heel graag realiseren, maar alleen op de juiste manier. Dat was voor mij de enige weg om de passie niet te verliezen.

Via internet ligt de wereld vandaag binnen handbereik. Zijn mensen nu minder gemakkelijk te verbazen, denk je?

Mensen zijn meer gewend én verwend op dat vlak, dat is zeker. Ik merk wel een verschil met toen ik begon. Maar eigenlijk zijn toeters en bellen niet nodig. De schijnbaar meest eenvoudige truc wekt nog steeds evenveel verbazing op. De vraag blijft: hoe doét hij dat toch? Ik merk ook dat het echt een heel verschil maakt qua beleving of mensen iets op een scherm zien of live. Voor mijn zaalshow maak ik gebruik van een cameraman en projecties op groot scherm, zodat iedereen in de zaal alles kan volgen. Maar ik ga ook tussen het publiek enkele trucs uitvoeren, zoals ik dat ook op straat doe. Het draait volgens mij immers om méér dan de trucjes op zich. Mensen komen voor een totaalervaring, en die wil ik hun ook bezorgen.