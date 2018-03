Golden Buzzer voor sexy hiphoppers op hakken, maar flannenman Maxime steelt écht de show bij 'Belgiums Got Talent' Jolien Boeckx

02 maart 2018

22u25

Bron: Eigen berichtgeving 1082 TV Na een Golden Buzzer in aflevering één van Belgium’s Got Talent lag de lat meteen extra hoog voor vanavond. Maar die werd vlotjes overtroffen door nòg een Golden Buzzer voor sexy hiphoppers op hakken. Al was het Maxime (20) uit Gent die alle aandacht opeiste, nadat hij in één minuut 24 flans naar binnen zoog en ze nadien nog sneller terug uitbraakte. Smakelijk.

VTM had het beloofd: in dit jubileumseizoen zouden enkele ‘speciallekes’ zitten. En of. De 20-jarige Maxime kwam iets doen waarvan de meesten – op jurylid Stan Van Samang na - het in Keulen hoorden donderen, namelijk flans opzuigen. “Ik probeer zo snel mogelijk van die blubberige puddinkjes op te zuigen en door te slikken”, zei hij voor het startschot. “Mijn persoonlijk record is nu 16 flannetjes per minuut. Maar voor Belgium’s Got Talent heb ik 24 flans op tafel staan. Ik wil mijn record verbreken.”

Dat deze uitdaging mis ging lopen, zagen we van ver aankomen met de braakneigingen van Maxime tussendoor. Maar het is hem uiteindelijk wel gelukt. Of nee, wàs tenminste. Want eenmaal de 24 flans opgezogen waren binnen de minuut, braakte hij ze nog sneller er weer uit. Een vulkaan was er niks tegen. “Eén ding is zeker: we hebben ons wel kotselijk geamuseerd, hé”, grapte jurylid Niels Destadsbader.

Helaas, geen volgende ronde voor Maxime. Voor de tien danseressen van Faemme Nation daarentegen… Zij kwamen in zwarte body en leren vest de boel wat verhitten door te bewijzen dat hiphop ook vrouwelijk kan zijn. Op hakken dus. “Onze auditie doen we op hakken tussen de 5 en 8 centimeter. Maar als we doorgaan, beloven we een extraatje: des te langer we in de show blijven, des te hoger de hakken. Het zou mooi zijn om te eindigen op stiletto’s van 10 tot 12 centimeter.” Dat belooft. Niels moest dan ook maar één ding weten alvorens op de Golden Buzzer te drukken: “Doen jullie ook huiskamerconcerten?”

Het ween- en kippenvelmoment was weggelegd voor Fried (51) uit Westende. Hij kwam in zijn rolstoel een zelfgeschreven nummer op de gitaar brengen, speciaal voor zijn vrouw Anny. “Ik heb 12 jaar geleden schildklierkanker overwonnen. Mijn vrouw heeft mij altijd gesteund tijdens mijn ziekte. Maar iedereen vroeg dan altijd ‘Hoe is het met Fried? Gaat hij het halen?’. Ze vergaten te vragen hoe het met hààr ging. Deze is voor Anny.” En zo zullen er nog volgen, want Fried is door.

Van de zang dan weer naar dans. De Urban Dance Skool (8-23, Maasmechelen) imponeert de jury met hun choreo op een medley van Michael Jackson. “Riskant”, vindt Dan Karaty, die Michael Jackson zelf al ontmoette. “Maar méér dan geslaagd. Echt chapeau aan de choreografe, prachtig!” Ook zij gaan door.

De 31-jarige Roel uit Steenhuffel brengt een act met close-upmagie. Gewapend met een ring, een roos en Mickey de muis vraagt hij An Lemmens als assistente op het podium. Het lukt hem zelfs om Stan te genezen van zijn angst voor goochelaars. Geslaagd.

Rap in het West-Vlaams en je hebt meteen jurylid Niels aan je zijde. Dat bewijzen Kleine Sanders & Skumic (21 en 24, Oostende). De rappers brengen een zelf geschreven song Drank. “Waanzinnig goed en erg doordacht”, volgens de jury en dus ook goed voor vier ja’s.

Op naar aflevering drie. De lat ligt nu nòg hoger.