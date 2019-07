Golden Buzzer! Halsbrekende toeren van Indiase dansgroep verbazen jury ‘America's Got Talent’ TDS

26 juli 2019

11u15

Bron: AGT 0 TV De Indiase dansgroep V. Unbeatable heeft dinsdagavond indruk gemaakt tijdens de audities van ‘America’s Got Talent’. De bende uit Mumbai kwam op de proppen met een routine vol imposante moves en halsbrekende sprongen, en wisten zo de jury én het publiek in de zaal te verbazen. Toen bleek dat ze hun optreden opdroegen aan een overleden teamlid, werden ze beloond met een Golden Buzzer.

Basketballer Dwyane Wade zal het allicht nog lang niet vergeten dat hij gastjurylid was bij ‘America’s Got Talent’. Het jurylid, overigens getrouwd met vast jurylid Gabrielle Union, was zo onder de indruk van de performance van dansgroep V. Unbeatable, dat hij de bende meteen naar de finale stuurde met een Golden Buzzer.

V. Unbeatable bestaat uit 29 jonge mannen. Ze kozen voor een opzwepend optreden op het nummer ‘Tattad Tattad’ uit de razend populaire Indiase film ‘Goliyon Ki Raasleela Ram-leela’. “We zijn hier om de droom van een jongen genaamd Vikas in vervulling te laten gaan”, zei de groep, verklarend waarom er ‘Vikas’ staat geprint op de achterkant hun shirts. Zes jaar geleden tijdens de repetities kwam teamlid Vikas zwaar ten val en raakte hij verlamd. “Een aantal weken later is hij overleden, het heeft ons allemaal gebroken. Het was zijn droom om hier zo op het podium te staan, dus we doen dit allemaal voor hem.”

Nooit eerder gevoeld

“Mijn hart klopt op een ritme dat ik nooit eerder heb gevoeld”, zei jurylid Dwyane Wade na afloop. “Ik heb een gezegde dat, wanneer ik scoor tijdens een match, ik op de bank spring en roep: ‘dit is mijn huis!’ Vandaag, op dit podium, is dit allemaal jullie huis!”

Simon Cowell trad hem bij: “Deze jongens herinneren er mij aan dat we de beste job ter wereld hebben. Dat enthousiasme zien, beseffende dat jullie op het podium van ‘America’s Got Talent’ staan. Dit zijn momenten waarop we elkaar nodig hebben. Geloof mij, wij hebben jullie nodig. En ik hoop dat wij nu iets voor jullie kunnen terugdoen.”