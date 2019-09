Golden Buzzer en véél tranen! 11-jarige Alexa en haar 8 dansende honden zetten ‘Britain’s Got Talent’ op stelten TDS

08 september 2019

14u00

Bron: BGT 25 TV De jury, het publiek in de zaal én de kijkers van ‘Britain’s Got Talent: The Champions’ werden gisteren van hun sokken geblazen door Alexa Lauenburger en haar groep dansende honden. De juryleden besloten het indrukwekkende optreden meteen te belonen: Alexa kreeg een Golden Buzzer en barstte in tranen uit.

In ‘Britain’s Got Talent: The Champions’ nemen verschillende winnaars, finalisten en andere succesvolle deelnemers uit de Britse en edities uit andere landen het tegen elkaar op. De 11-jarige Alexa won in 2017 de Duitse versie van het programma, ‘Das Supertalent’, en wist nu ook juryleden Simon Cowell, Alesha Dixon, David Walliams en Amanda Holden te verbijsteren met haar optreden.

Alexa koos voor haar auditie voor het thema ‘The Greatest Showman’. Samen met haar acht honden voerde ze verschillende indrukwekkende trucs uit, waaronder een hilarische congalijn met alle viervoeters. “Dit is de beste hondenact die ik ooit heb gezien”, zei Simon Cowell. “Ik bedoel dit niet betuttelend, maar dat je op jouw leeftijd zo’n relatie hebt met deze prachtige honden. Dit is geweldig, gefeliciteerd.”

Ook presentatoren Ant en Dec waren onder de indruk van de act, en waren zo overtuigd dat ze al snel het podium opliepen om de Golden Buzzer in te drukken. “Dat was veruit één van de beste hondenacts die we ooit hebben gezien. Het was zo geweldig”, zeiden ze. Het resultaat? Alexa werd compleet overmand door emotie.