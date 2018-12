Golden Buzzer! Dansgroep in ‘France Got Talent’ laat jury sprakeloos achter TDS

07 december 2018

15u13 0 TV De Nederlandse dansgroep Oxygen is er in geslaagd de jury van ‘France Got Talent’ met verstomming te slaan. Zij omschreven d e act van de tienkoppige groep uit Maastricht dan ook als “ongezien”. De danspasjes maakten zo’n indruk, dat ze meteen beloond werden met een Golden Buzzer.

Hun deelname werd een emotionele rollercoaster voor Oxygen. Door de Golden Buzzer stoot de dansgroep rechtstreeks door naar de finale van de Franse talentenshow. De jury was ontzettend lovend, en ook het publiek ging uit zijn dak. De tien dansers, die tussen de 17 tot 25 jaar oud zijn, hadden wekenlang geoefend voor hun auditie bij ‘France Got Talent’. Dinsdag 18 december wordt de finale uitgezonden op de Franse tv-zender M6.

Opmerkelijk detail: de dansgroep was ook bij ons te zien, in het VTM-programma ‘Dance as One’. Daar wisten ze het tot in de kwartfinale te schoppen, die op 5 december werd uitgezonden.