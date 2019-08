Goedmakertje voor zwakke tv-zomer: Eén stelt najaarsprogrammatie voor Mark Coenegracht

13 augustus 2019

00u00 0 TV De tv-zomer is er eentje om snel te vergeten, maar de herfst ziet er beter uit. Zeker op Eén, de zender die zijn huiswerk als eerste volledig klaar heeft. In de najaarsprogrammatie van het VRT-net zit een mix van nieuwigheden, zekerheden en - toch ook alweer - enkele herhalingen.

Danira Boukhriss Terkessidis (29) als dagelijkse talkshowhost. Een spraakmakende reportagereeks over taboethema's met Siska Schoeters (37). Een 'feel good'-programma met Bart Peeters (59) en de ranke Nora Gharib (25). Sven De Leijer (39) die z'n debuut maakt als quizmaster op zondagavond. Topfictie in de nieuwe reeks 'Grenslanders' en ten slotte Philippe Geubels' (38) komische reeks 'Geub'. Eén wil de fletse zomer zo snel mogelijk doen vergeten en pakt vanaf maandag 2 september uit met een fors charmeoffensief.

In het pure primetimeblok, na 'Thuis' en voor de dagelijkse actuatalkshow, kiest netmanager Olivier Goris resoluut voor een mix van infotainment en entertainment. Op maandag is er een nieuw seizoen van 'Spoed 24/7', voorafgegaan door 'Circle of Life', het sluitstuk van Lieven Blancquaerts wereldwijde zoektocht naar de mens en zijn rituelen bij geboorte, liefde en dood.

Op dinsdag pakt Siska Schoeters uit met 'Durf te vragen', een zoektocht naar antwoorden op moeilijke gespreksonderwerpen. Naar verluidt spraakmakend en pakkend. Nadien volgt Vlaamse fictie.

Op woensdag is er 'Geub', de eerste fictiereeks van en met Philippe Geubels en een nieuw seizoen van 'Het gezin', waarin onbemande camera's het doen en laten registreren van een aantal Vlamingen.

Verrassen en troosten

Bart Peeters kreeg een jaar om zijn nieuwe Eén-programma voor te bereiden en het resultaat heet 'Merci voor de muziek'. Samen met 'K3 zoekt K3'-kandidate en 'Patser'-actrice Nora Gharib wil hij elke donderdag Vlamingen muzikaal troosten en verrassen. "Muziek fungeert deze keer niet als competitiefactor, maar als een soort verbindend tovermiddel", aldus Bart.

Op vrijdag zweert Eén trouw aan Britse reeksen, op zaterdag aan 'F.C. De Kampioenen' en film.

Zondag zal koste wat het kost weer een Eén-avond zijn. Daarvoor wordt voor het eerst in jaren opnieuw een beroep gedaan op productiehuis Woestijnvis, dat de quiz 'Donderen in Keulen' met presentator Sven de Leijer uit z'n mouw schudde: een quiz met gewone Vlamingen en BV's en waarin mensenkennis even belangrijk is als feitenkennis. Na de quiz volgt de fictiereeks 'Grenslanders'. Later programmeert Eén op zondag het nu al spraakmakende 'Kamp Waes' en de fictiereeks 'De twaalf'.

'Dertigers' keren terug

Eén nam voor de zomer afscheid van gastheer Lieven Van Gils en schuift nu opvolgster Danira Boukhriss Terkessidis naar voren. Danira maakte samen met Kobe Ilsen 'Over eten' en presenteerde ook al 'Steracteur Sterartiest'. Nu mag ze in late primetime vier avonden per week het opmerkelijkste actualititeitsfeit uitbenen. Later in het najaar wordt de talkshow opgevolgd door de tweede reeks van 'Dertigers'.

Betonblok

Eén morrelt uiteraard niet aan het klassieke ‘betonblok’, dat al jaren prima scoort tussen 18 en 21 uur. Voor het avondjournaal staan dus nog steeds ‘Dagelijkse kost’ (18.15 uur) en ‘Blokken’ (18.30 uur) geprogrammeerd. Na ‘Het journaal’ leiden ‘Iedereen beroemd’ (19.40 uur) en ‘Thuis’ (20.10 uur) het primetimeblok in.