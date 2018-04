Goedele Liekens zoekt koppels voor 'Sex Tape' SD

18 april 2018

15u23

Bron: VIJF 7 TV In het nieuwe studioprogramma 'Sex Tape' ontvangt seksuologe Goedele Liekens (55) koppels die een week lang hun leven en relatie zullen filmen. En dat tot in de slaapkamer toe. Samen met hen bekijkt Goedele de tapes, om vervolgens hun relatie én hun seksleven te evalueren.

Hoe gaat het er echt aan toe tussen Vlaamse koppels en lakens? Wat speelt er zich in de huis-en slaapkamers echt af? Welke issues worden opgelost en welke blijven maar aanslepen? Goedele vraagt wekelijks aan drie koppels het reilen en zeilen thuis te filmen en nodigt hen daarna uit voor een open gesprek over verschillen, gelijkenissen, tendensen of keuzes in relaties, liefde en seks. Samen met hen bespreekt ze wat wel en niet werkt, welke hindernissen er zijn en hoe ze daar best mee omgaan.

VIJF zoekt voor 'Sex Tape' koppels die sterk genoeg in hun schoenen staan om open en bloot over hun relatie te praten. Om de grote en de kleine dingen te bespreken. Om te tonen hoe het er binnenskamers écht aan toe gaat. En die benieuwd zijn naar de raad van Goedele, naar haar kijk op de rolverdeling in de relatie, de aanpak van problemen, de huidige dynamiek én hun seksleven.

Ook Goedele's tweede thuis, Channel 4 (UK), pakte zopas uit met een eigen versie van het oorspronkelijk Israëlische format.

Inschrijven kan vanaf nu via VIJF.be.