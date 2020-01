Goedele Liekens wordt rapper in Nederlands programma MVO

22 januari 2020

Goedele Liekens wordt rapper, speciaal voor het Nederlandse programma 'Hip Hop Stars'. Dat zal worden uitgezonden op NPO1.

Het programma bestaat maar uit één opdracht: een rap schrijven over... jezelf. De kandidaten worden een maand lang getraind door ervaren rappers, zoals Akwasi, Cho, Keizer en Jayh Jawson. Goedele neemt het op tegen enkele bekende Nederlanders.

Goedele heeft een drukke agenda op dit moment, want naast ‘rapper’ is ze ook kamerlid bij Open VLD. Op VIJF staat er ook een nieuw seizoen van ‘Goedele on Top’ aan te komen.