Goedele Liekens presenteert 'Sextape', maar: "Zelf nog nooit een sekstape gemaakt"

05 september 2018

06u00

Half Vlaanderen schrok zich een bult toen het promofilmpje voor Goedele Liekens' (55) 'Sextape' op de buis kwam. Daarin werden Fabrizio en Pommeline opgevoerd om de kijker warm te maken voor het nieuwe Vijf-programma. En dat deed het 'Temptation'-koppel met overgave. Incluis vulgaire oneliners. Of wat dacht u van 'Ik ben leeggespoten', 'Ik ben vies gekomen' of 'Ik ga u kapot boren'. Heel wat mensen dachten: "Waagt Goedele zich aan ordinaire porno?" TV Familie vroeg het haar.

Niks van dat alles, blijkt nu. "'Sextape' is géén pornoshow", zegt Goedele. "Seks is zoveel meer dan de daad op zich, hé. Kussen, knuffelen... Ook dat zijn intieme handelingen. Net als thuiskomen, je lief vastpakken en samen beginnen te dansen. Ook die dingen tonen onze koppels in het programma."

‘Sextape’ is een voorlichtend programma?

"(knikt) En zeker niet vulgair. Alles wat we tonen, blijft suggestief. ’t Is niet de bedoeling te choqueren, wel om de kijkers een spiegel voor te houden. We hopen dat koppels die naar ‘Sextape’ kijken effectief gaan praten over hun eigen relatie."

Is dat nodig?

"Er wordt véél te weinig over seks gepraat. Stel dat koppels in ‘Sextape’ een item zien waarbij één van de partners klaagt over een gebrek aan initiatief van de ander, dan moeten ze daarover durven babbelen. Zo van: ‘Hey, dat is bij ons ook zo.’ Zo kunnen relaties een frisse vibe krijgen."

Was het makkelijk om koppels te vinden voor ‘Sextape’?

"Ik vind onze getuigen héél moedig. Voor mij zijn ’t kruisvaarders met één missie: mensen ­leren praten over zaken die niet altijd makkelijk bespreekbaar zijn."

Wat stelde seksuele voorlichting voor toen jij jong was? 

"Niet veel soeps. Wij kregen een diareeks over de kikkers die op elkaar zaten. En toen kwamen er kikkervisjes. Na de speeltijd volgden ‘jongen wordt man en meisje wordt vrouw’-dia’s. Daarna prentjes over eicellen, zaadleiders, borsten en schaamhaar. En dan groeide er een baby’tje in de buik van het meisje."

Jullie moesten zelf het ­verband leggen?

"Ja. Wij moesten héél intelligente kinderen zijn. Al had ik oudere zussen, dus probleem opgelost. (lacht) Ach, dat jonge koppeltjes in onze tijd van nog niet veel wisten, was geen ramp. Wij mochten een beetje sukkelen tijdens het ontdekken. Nu verwachten jongeren dat het direct perfect is."

Is dat zo?

"Er zijn geen jongeren meer die van niks weten. In vergelijking met wat kinderen van zestien al gezien hebben, is ‘Sextape’ een aflevering van ‘Sissi’. Jongeren beginnen nu vaak met verkeerde verwachtingen aan seks."

Geef eens een voorbeeld.

"Een tijdje terug presenteerde ik ‘Sex Class’ in Engeland. Daar waren jongeren van mening dat de ideale vrijpartij eindigde met een jongen die klaarkomt in het gezicht van het meisje. Dat dacht in onze tijd niemand!"

Na enkele buitenlandse avonturen, ben je met ‘Sextape’ ­terug thuis.

"Een eigen programma was inderdaad een tijdje geleden. Ik ben dus content. Al moet ik keuzes maken. In Engeland ben ik ook nog met iets bezig."

Al je recente programma’s waren op seks gericht.

"Da’s waar en daar kan ik mee leven. Ik heb daar tenslotte zeven jaar universiteit voor gevolgd. Ik kreeg nog voorstellen voor entertainmentprogramma’s hoor, maar het moet haalbaar zijn. Als een zottin rondcrossen doe ik niet meer. Mijn privéleven wordt steeds belangrijker. Ik wil tijd met mijn man en dochters."

Oh ja, wat betreft de titel van jouw programma... 

"Nee, ik heb zelf nog nooit een sekstape gemaakt. In mijn tijd was dat geen ‘ding’. Ik zou het ook niet durven. Het risico dat zoiets op het internet belandt is te groot."