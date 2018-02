Goedele Liekens en verleider Fabrizio blikken samen terug op 'Temptation Island': "Ik ben van jongs af aan al onzeker geweest" TDS

09 februari 2018

06u13 0 TV Geen programma dat zoveel over de tongen gaat als Temptation Island, aan de koffiemachine, op café of online. Daarom krijgt het grote feest der verleiding dit voorjaar een digitaal staartje met 'Goedele on Top'.

In ‘Goedele on Top’ - enkel te bekijken via vijf.be - praat Goedele na met de meest markante kandidaat uit de aflevering van die avond. Zowel koppels als vrijgezellen klappen uit het bed. Deze keer was Fabrizio - de baas van Pommeline en dit jaar één van de verleiders - te gast bij Vlaanderens meest bekende seksuologe.

Achter Fabrizio's brede torso en tatoeages gaat er stiekem een peperkoeken hartje schuil en dat is ook Goedele Liekens niet ontgaan.