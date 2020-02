Goed nieuws voor tv-kijkers: ‘Paw Patrol’, ‘Spongebob’ en meer naar VTM GO, nieuwe seriezender CAZ 2 op 2 maart van start TDS

19 februari 2020

16u39

Bron: VTM 0 TV Goed nieuws voor alle jonge kijkertjes: de zenders ‘VTM Kids’ en ‘VTM Junior’ smelten samen tot ‘VTM Kids’. De vrijgekomen plaats zal worden ingenomen door CAZ 2. Op VTM GO wordt het kinderaanbod dan weer gevoelig uitgebreid met programma’s van Nickelodeon. Dat betekent dat populaire reeksen als ‘Paw Patrol’ of ‘Spongebob’ voortaan via het online platform te bekijken zijn.

VTM Kids neemt vanaf 2 maart programma’s over van zusterzender VTM Kids Jr. Daarnaast blijft ook het VTM Kids-blok bij VTM belangrijk. Kinderen kijken namelijk steeds meer online: zo haalt het kinderaanbod op VTM GO maandelijks meer dan 1 miljoen views. Dankzij een samenwerking met Nickelodeon en Nick Jr. wordt het aanbod op VTM GO straks uitgebreid met allerlei toptitels zoals ‘Spongebob’, ‘Henry Danger’ en ‘Paw Patrol’.

CAZ 2

CAZ 2 zal het lineaire signaal van VTM KIDS Jr overnemen. De seriezender gaat vanaf maandag 2 maart 2020 van start en brengt Vlaamse en internationale series. Zo zullen voor het eerst de Walter Presents-series - tot nu toe enkel online te bekijken via VTM GO - op een lineaire zender te zien zijn. Ook reeksen als ‘Clan’, ‘Cordon’ en ‘Mr. Robot’, krijgen een plekje op CAZ 2, vaak met verschillende afleveringen op één avond na elkaar.

Overzicht

CAZ 2 brengt elke weekdag een Vlaamse topreeks als Cordon, Clan of Zuidflank. Op maandagavond staan er om 20.40 steevast internationale misdaadreeksen gepland. De zender start op 2 maart meteen met ‘Snowfall’, de misdaadreeks waarvan landgenoten Adil El Arbi en Bilall Fallah de eerste afleveringen hebben geregisseerd.

Dinsdag- en woensdagavond zijn voor ‘Walter Presents:’ Walter Iuzzolino, een gepassioneerde Italiaanse dramafan, gaat wereldwijd op zoek naar de beste niet-Engelstalige fictiereeksen. De actiethriller ‘Fugitives’, een Chileense HBO-reeks, en de Argentijnse titel ‘The Cleaning Lady’ bijten de spits af in de eerste week. Op donderdag zijn er actiereeksen, met de Amerikaanse ‘SWAT’ bij de start. Op vrijdagavond staan fantasy- en horrorreeksen op de agenda, met als eerste de Amerikaanse horrorreeks ‘Blood Drive’.

In het weekend is er een portie drama. CAZ 2 start op zaterdag 7 maart met een ‘Dawson’s Creek’-marathon. Het weekend wordt op zondag afgesloten met een filmthriller, gevolgd bij de start door de Amerikaanse comedy/dramareeks ‘Girlfriends’ Guide To Divorce’.

CAZ 2 is te vinden op kanaal 23 (Telenet), kanaal 18 (Proximus) en kanaal 19 (Orange).