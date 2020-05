Goed nieuws voor ‘Thuis’-kijkers: opnames worden op 8 juni hervat TDS

29 mei 2020

14u43

Bron: VRT 0 TV Goed nieuws voor alle ‘Thuis’-kijkers: vanaf maandag 8 juni kan de soap terug starten met de opnames van nieuwe afleveringen. Dat heeft het directiecollege van de VRT beslist. De proefopnames begin mei bleken zeer succesvol en zowel cast als crew kunnen de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad naleven. Tijdens de opnames zal er optimaal ingezet worden op de lessen die uit de proefopnames zijn getrokken.

“De afgelopen weken hebben we heel wat werk verzet”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “De eerste evaluaties na de testopnames waren heel positief: we kunnen ‘Thuis’ maken op een veilige manier. We hebben meteen de voorbereidingen in gang gezet. De scenario’s zijn coronaproof gemaakt om zo onze acteurs op een veilige manier te laten spelen. Het was een huzarenstukje om alles versneld klaar te krijgen, maar maandag 8 juni zijn we dus aan het opnemen voor onze afleveringen van dit najaar. Wij zijn blij dat we samen terug ‘Thuis’ kunnen maken.”

Door de coronamaatregelen lagen de opnames van Vlaanderens populairste dagelijkse fictiereeks al enkele weken stil. Begin mei startten cast en crew van Thuis met proefopnames, om te onderzoeken of de opnames in veilige omstandigheden terug konden opstarten. Zo werd onder andere onderzocht hoe er rekening kon worden gehouden met de anderhalve meter afstand zonder aan het verhaal te raken.

De makers van ‘Thuis’ staken veel op van de proefopnames. Niet enkel over hoe ze scènes in beeld moeten brengen, maar ook over hoe ze achter de schermen goed, efficiënt en veilig kunnen werken. Die waardevolle lessen werden nadien ook gedeeld met de Vlaamse productiesector via een webinar, georganiseerd door Video Snackbar. Daaraan namen maar liefst 520 sectorleden deel.

LEES OOK:

VRT investeert in ‘coronabestendige’ fictie van eigen bodem

Kwart meer kijkers sinds lockdown, maar niet alle zenders profiteren: VTM, Eén en Canvas groeien, VIER valt terug