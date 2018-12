Goed nieuws voor reality-kijkers: streamingdienst Hayu nu beschikbaar in ons land TDS

17 december 2018

11u15

Bron: Hayu 0 TV Alle fans van realityreeksen als ‘Keeping Up with the Kardashians’ of ‘The Real Housewives’ zullen het ongetwijfeld graag weten: de Amerikaanse streamingdienst Hayu is beschikbaar in ons land. Het platform, dat onderdeel is van NBCUniversal, biedt meer dan 150 titels aan binnen het genre en kost 5,99 euro per maand.

In Amerika is Hayu al langer een populaire dienst. Het is voor veel kijkers dé manier om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van realitysterren als de Kardashians of de zusjes Hadid. Nu zijn ze volop bezig met uitbreiden: na een introductie in een aantal nieuwe landen, is Hayu nu ook in België beschikbaar.

Een abonnement bij Hayu kost 5,99 euro per maand. De dienst is beschikbaar op computers, via smartphones en tablets, en via een app op je smart-tv. Je kan je registeren via deze website.

Meer dan 150 shows

De streamingdienst ging de afgelopen tijd al live in Canada. Kort daarvoor was het al de beurt aan het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië en de Scandinavische landen. Kijkers kunnen kiezen uit meer dan 5.000 afleveringen van liefst 150 shows, zoals ‘The Millionaire Matchmaker’, ‘Jersey Shore’ of ‘Topchef’. Bovendien wordt het aanbod ieder jaar uitgebreid met meer dan 750 episodes.

“Gezien het feit dat reality zo ontzettend populair is zijn we verheugd te melden dat we nu wereldwijd nog meer fans van het genre kunnen bedienen”, aldus Hendrik McDermott van NBCUniversal. “We kijken ernaar uit om Hayu voor te stellen aan volledig nieuwe gemeenschappen en hopen nieuwe innovatieve samenwerkingen op te zetten, zoals we dat ook in andere markten en taalgebieden hebben gedaan.”