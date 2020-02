Goed nieuws voor jongste kijkertjes: ‘Paw Patrol’, ‘Spongebob’ en meer naar VTM GO TDS

19 februari 2020

16u39

Bron: VTM 0 TV Goed nieuws voor alle jonge kijkertjes: de zenders ‘VTM Kids’ en ‘VTM Junior’ smelten samen tot ‘VTM Kids’. De vrijgekomen plaats zal worden ingenomen door CAZ 2. Op VTM GO wordt het kinderaanbod dan weer gevoelig uitgebreid met programma’s van Nickelodeon. Dat betekent dat populaire reeksen als ‘Paw Patrol’ of ‘Spongebob’ voortaan via het online platform te bekijken zijn.

VTM Kids neemt vanaf 2 maart programma’s over van zusterzender VTM Kids Jr. Daarnaast blijft ook het VTM Kids-blok bij VTM belangrijk. Kinderen kijken namelijk steeds meer online: zo haalt het kinderaanbod op VTM GO maandelijks meer dan 1 miljoen views. Dankzij een samenwerking met Nickelodeon en Nick Jr. wordt het aanbod op VTM GO straks uitgebreid met allerlei toptitels zoals ‘Spongebob’, ‘Henry Danger’ en ‘Paw Patrol’.