Goed nieuws voor fans van 'Stranger Things': Netflix dropt morgen een aftershow

Het grote nadeel aan het tweede seizoen van 'Stranger Things' is dat er een einde aan komt. Voor wie alle afleveringen al verslonden heeft en er niet genoeg van kan krijgen, heeft Netflix gelukkig goed nieuws. Morgen wordt een aftershow van zeven afleveringen online gezet.

In de zeven gloednieuwe afleveringen van 'Go Beyond Stranger Things' bespreken Jim Rash (writer, producer, acteur en superfan), de cast, de creators en het hele team over de inspiratie voor de show. Ze vertellen ook leuke verhalen van achter de schermen en analyseren ze wat er allemaal gebeurt in de nieuwe afleveringen. Spoiler alert: ze verklappen heel wat van het tweede seizoen, dus bekijk de reeks niet voor je alles bekeken hebt.