Goed nieuws voor de fans van W817: cast komt opnieuw samen

Bron: Nieuwsblad, Twitter 0 Ketnet TV Een Twitterfoto van de cast van W817 bracht enkele dagen geleden de geruchtenmolen op gang. Het was scenarist Bram Renders die de harten van fans sneller slaan en speculaties over nieuwe afleveringen van het populaire programma uitlokte. Vandaag bevestigde een Ketnet-woordvoerster aan Het Nieuwsblad dat er iets op stapel staat.

Ken jij Akke, Carlo, Steve, Zoë en Birgit nog? Deze inwoners van W817 leidden jeugdige Ketnet-kijkers in 1999 van hun huiswerk. Nadat bekend werd gemaakt dat de cast van Spring eenmalig samenkomt voor de 20ste verjaardag van Ketnet in het Sportpaleis, volgt er nog meer goed nieuws. Ook een deel van de W817-cast zal op 29 en 30 november en 4 en 5 december aanwezig zijn in Antwerpen.



Ketnet-woordvoerster Tine Plasmans kon nog niet aan Het Nieuwsblad verklappen wat de cast exact in petto heeft voor de Throwback Thursdays van Ketnet.



Meer info over de shows en tickets vind je hier.