Goed nieuws voor de fans van 'Sons of Anarchy' TC

13u11 2 rv TV Vier jaar na het verdwijnen van de reeks wordt er volop gewerkt aan een spin-off. 'Mayans MC' zal nog dit jaar op de Amerikaanse tv komen.

'Sons of Anarchy', de misdaadreeks rond een Amerikaanse motorbende die van hoofdrolspeler Charlie Hunham een echte wereldster maakte, kende wereldwijd miljoenen fans. Tv-kijkers die wat verweesd achterbleven nadat de serie vier jaar geleden zijn finale kende. Maar nu is er dus goed nieuws voor zij die de Vlaamse film 'Bowling Balls' toch niet zo'n goed alternatief vonden. De Amerikaanse tv-zender FX maakte immers bekend dat er nog dit jaar een spin-off van 'Sons of Anarchy' zal worden uitgezonden. 'Mayans MC' speelt zich af in de periode na de avonturen van Jax Teller in 'Sons of Anarchy'. De serie draait rond Ezekiel 'EZ' Reyes, een veelbelovende jongeman die geflikt wordt en onschuldig in de cel belandt. Als hij uit de gevangenis komt, lijkt hij geen toekomstperspectieven meer te hebben. Daarom sluit hij zich aan bij een motorbende, Mayans MC. Hij hoopt op die manier als outlaw wraak te kunnen nemen voor het onrecht dat hem werd aangedaan. De serie zou later dit jaar al worden uitgezonden. Verwacht wordt dat 'Mayans MC' ook snel in andere landen te zien zal zijn.