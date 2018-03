Goed nieuws voor de fans van oom Dagobert: 'Ducktales' keert deze week terug naar het kleine scherm MVO

08 maart 2018

10u01 0 TV "Elke keer beleef je het weer met Ducktales... Woehoe!" Het is een staaltje nostalgie, maar de populaire Disneyserie 'Ducktales' behoort nog niet tot het verleden.

De moderne reboot van het programma is vanaf deze week te bekijken op Disneychannel.

De serie draait rond een familie eenden die samen de gekste dingen beleeft. Oom Dagobert gaat samen met zijn broer Donald en hun neefjes Kwik, Kwek en Kwak op avontuur, en het zou de familie Duck niet zijn als er af en toe eens niet iets misliep...

In de Engelstalige versie neemt de Britse acteur David Tennant de rol van Dagobert (ofwel Scrooge McDuck) op zich. Het programma is sinds augustus vorig jaar al te zien in Amerika.