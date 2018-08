Goed nieuws voor de fans: 'Mooi en Meedogenloos' dan toch nog op de Vlaamse buis TK

20 augustus 2018

07u08

Bron: TV-visie 8 TV De fans hebben erom gebeden, en die gebeden blijken nu ook verhoord: de soap 'Mooi en Meedogenloos' verdwijnt dan toch niet van de Vlaamse tv-schermen. De seniorenzender Eclips TV blaast het programma nieuw leven in.

28 jaar lang was het wel en wee van de familie Forrester te zien op het kleine scherm, maar daar kwam op 3 augustus een einde aan. Fox zag geen toekomst meer in de soap en geen enkele andere zender zag het zitten om de uitzendingen over te nemen. Exit 'The Bold and the Beautiful' (zoals de serie in het Engels heet), tot grote consternatie van de trouwe fans.

Maar voor hen is er nu goed nieuws: Eclips TV, een digitale zender die zich richt naar 50-plussers en mantelzorgers, neemt de soap nu op in zijn programmatie. 'Mooi en Meedogenloos' krijgt er vanaf 3 september een plaatsje tussen oude VRT-reeksen zoals 'Kapitein Zeppos', 'De Kat' en 'Stille Waters'. De zender heeft ook eigen programma's met Michel Follet en Janine Bischops.

Eclips TV is te bekijken op kanaal 40 van Telenet en op nummer 109 bij Proximus. De zender pikt de draad van 'Mooi en Meedogenloos' op waar Fox is geëindigd.