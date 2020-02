Goed nieuws voor de fans: Martien Meiland komt binnenkort terug met geheel nieuw programma DBJ

08 februari 2020

10u21

Bron: NB 38 TV Martien Meiland, de Nederlandse realityster uit ‘Chateau Meiland’, is binnenkort te zien in een nieuw programma op VIJF. ‘Cash or Trash’ heet het, en het is een soort mix tussen ‘Rijker dan je denkt’ en ‘Stukken van mensen’.

Het programma gaat als volgt: mensen kunnen hun spullen op waarde laten schatten door drie professionals, en na de taxatie kunnen de spullen doorverkocht worden aan een panel van vijf handelaars. Een soort optelsom van de twee bovengenoemde programma’s dus. Meiland treedt op als presentator en slaat een praatje met de deelnemers.

Zoals fans van ‘Chateau Meiland’ ongetwijfeld weten, is Martien Meiland zelf een groot antiekfan. Hij loopt immers geregeld te snuisteren in de Franse brocanterieën. In Nederland hoopte men door het megasucces van Chateau Meiland dat ook ‘Cash or trash’ torenhoog ging scoren. Zover kwam het niet, gemiddeld keken er ruim een half miljoen Nederlanders.

‘Cash or trash’ is vanaf dinsdag 18 februari te zien op VIJF.