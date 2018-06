Goed nieuws voor alle brave kinderen: 'Dag Sinterklaas' krijgt na 25 jaar een nieuwe reeks MVO

05 juni 2018

15u21 966 TV Ketnet start over enkele maanden met de opnames van een nieuwe reeks van Dag Sinterklaas. Intussen is het 25 jaar geleden dat de eerste uitzending van het programma over de goedheilig man te zien was.

Verschillende generaties kinderen groeiden op met deze reeks van de hand van regisseur Hugo Matthysen, en zo heeft Dag Sinterklaas stilaan de status verworven van Vlaams cultureel erfgoed.

In 2019 gaat Ketnet deze klassieker in een hedendaags jasje steken, de Sint is er samen met ons dan ook een pak moderner op geworden. "Sommigen beweren dat Sinterklaas vanaf 2019 wel eens een beetje op een dolfijntje uit Bavikhove zou kunnen lijken", knipoogt Ketnet. De zender wil met de nieuwe reeks opnieuw een volledige generatie kinderen laten kennismaken met Sinterklaas en zijn vrienden. De Sint is alvast erg enthousiast om de filmploeg weer te mogen ontvangen!