Goed nieuws: 'Grey's Anatomy' brengt deze populaire actrice terug naar de show MVO

22 mei 2018

15u32 0 TV Kim Raver, ofwel dokter Teddy Altman, is terug! De makers van de populaire dokterreeks 'Grey's Anatomy' kondigden zopas haar terugkeer als vaste actrice van de show aan.

In seizoen 15 zal Raver weer in bijna elke aflevering te zien zijn. Haar nieuwe contract komt er na het ontslag van twee publieksfavorieten: Jessica Capshaw en Drew. Zij speelden respectievelijk dokter Arizona Robins en dokter April Kepner.

Kijkers waren erg ontdaan door dat afscheid, en de terugkeer van Teddy moet nu soelaas brengen. "Ik ben erg blij dat ik weer een vast onderdeel van het programma mag worden", aldus Raver. "De show heeft altijd een speciaal plaatsje in mijn hart behouden." De actrice werd immers al in seizoen 6 voorgesteld als dokter Altman, om daarna van het scherm te verdwijnen in seizoen 8. Ze was al te zien in een handvol afleveringen van seizoen 14, en kreeg daarna promotie.

Dokter Altman is hartchirurg en was lange tijd de mentor van Cristina Yang. In seizoen 8 besloot ze een job aan te nemen als militair chirurg, wat haar tijdelijk exit betekende.