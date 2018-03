Goed nieuws! De allereerste échte 'Star Wars'-reeks in de maak DBJ

08 maart 2018

21u52

Bron: Reuters 748 TV Regisseur Jon Favreau (51) zal een live-action "Star Wars" -serie schrijven voor een nieuwe streamingsdienst van Disney. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend. Wanneer die precies zal verschijnen is niet duidelijk.

Disney is de komende jaren nog heel wat van plan met Star Wars en nu is ook de eerste 'Star Wars'-serie met echte acteurs aangekondigd. Die wordt geproduceerd door regisseur Jon Favreau, maakte Lucasfilm donderdag bekend. Favreau regisseerde eerder al 'Iron Man' 1 en 2 en produceerde de 'Avengers'-films van Disney's Marvel. Bij Disney zien de acteur en regisseur graag bezig want Favreau regisseerde ook de live-action remake van the 'Jungle Book' en werkt hij momenteel aan de live-action remake van 'The Lion King'.

"Als je me op 11-jarige leeftijd had verteld dat ik verhalen in het Star Wars-universum zou gaan vertellen, zou ik je niet hebben geloofd", zegt Favreau. "Ik kan niet wachten om aan dit spannende avontuur te beginnen." Tot nu toe zijn er naast de Star Wars-films alleen animatieseries in de wereld van Star Wars gemaakt.

Zo was er al serie 'Star Wars: The Clone War's, waarin Favreau een personage vertolkte. Ook speelt de regisseur een rol in 'Solo: A Star Wars Story', de film die eind mei verschijnt.

Nieuwe streamingdienst

De Star Wars-serie van Favreau is bedoeld voor de videostreamingdienst van Disney, die in 2019 beschikbaar komt. Wie Favreau ergens anders van denkt te herkennen: hij speelde in 1994 in Seinfeld de rol van Eric the Clown en speelde in 'Friends' ook enkele afleveringen de steenrijke vriend van Monica.