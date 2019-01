Gloednieuwe trailer kondigt uitzenddatum van laatste seizoen ‘Game Of Thrones’ aan kv

14 januari 2019

04u54

Bron: ANP 0 TV HBO heeft eindelijk bekendgemaakt wanneer het laatste seizoen van Game Of Thrones van start gaat. Het afscheid van de fantasyserie start in de VS op 14 april.

De startdatum werd duidelijk in een teaser die HBO zondag uitzond. Daarin vinden Sansa Stark, Arya Stark en Jon Snow in een tunnel hun eigen standbeelden, waarop de omgeving ineens bevriest.

April 14. #ForTheThrone pic.twitter.com/Mzy22yxM6Z Game Of Thrones(@ GameOfThrones) link

Het laatste seizoen van Game Of Thrones bestaat uit slechts zes afleveringen. HBO-baas Casey Bloys speculeerde eerder dat de episodes langer zouden worden dan in eerdere seizoenen en deed daarbij een suggestie over uitzendingen van twee uur. Afgelopen zomer liet hij echter aan Entertainment Weekly weten dat de laatste zes delen van de serie toch niet zó lang zullen zijn.