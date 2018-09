Glennis Grace zorgt opnieuw voor kippenvel in finale 'America's Got Talent': "Sensationeel!" Karlijn van Houwelingen

19 september 2018

07u53

Bron: AD.nl 0 TV De Nederlandse zangeres Glennis Grace (40) heeft vannacht foutloos haar finalenummer bij 'America's Got Talent' gezongen. De zangeres bracht het nummer 'Run' van de band Snow Patrol en kreeg in het Dolby Theatre in Hollywood lovende reacties op haar performance. Jurylid Simon Cowell noemde haar vertolking 'sensationeel'. Of Amerika haar de winst gunt, is echter nog afwachten.

Heidi Klum vond Glennis 'foutloos' en Mel B zei: ',,Jij kan echt zingen!". Howie Mandel voegde daaraan toe: "Ik weet dat je al een grote carrière hebt in Nederland, maar dit podium geeft jou toegang tot de rest van de wereld. Ik vond het geweldig!". "sensationeel en fantastisch", meent ook de normaal zo strenge juryvoorzitter Simon Cowell, die prompt een hoofdrol voor Glennis Grace in de musicalversie van de film The Greatest Showman wil regelen. Ze is ‘the real deal’, sluit topmodel Heidi Klum de lovende reacties af.

Omdat de finale twee afleveringen omvat, moet Glennis over 24 uur nogmaals optreden. Het gaat om een duet met een nog onbekende artiest. Pas daarna wordt duidelijk of ze de talentenjacht al dan niet wint.

Topauditie

De show vannacht betekende Glennis' vijfde optreden sinds het begin van haar 'America's Got Talent'-avontuur, dat maanden geleden begon met een auditie in een studio ergens in Los Angeles. De van oorsprong Amsterdamse zangeres gooide hoge ogen met de Whitney Houston-ballade 'Run To You'.

Juryleden Howie Mandel, Mel B, Heidi Klum en Simon Cowell luisterden ademloos naar haar vertolking en trakteerden haar op de nodige superlatieven. "Je bent een absolute artiest", concludeerde de normaal gesproken zeer kritische Cowell, die bijna niet door het gejuich van het aanwezige studiopubliek heen kwam.

Heidi Klum vulde na de auditie aan dat het grootste compliment dat ze het Amsterdamse powerkanon kon geven is dat ze precies als Whitney Houston klinkt. Mel B. prijsde ook Glennis' looks. "En ik zie Whitney Houston hier staan, maar ik wil de volgende keer ook Glennis zelf zien. Je bent geweldig!" "Hoe veel geluk hebben wij dat we jou hier hebben horen zingen", riep Mandel vervolgens uit. "Je maakt ons, maar vooral jezelf trots."

Tijd

Vanwege de vier volmondige ja's die ze bij haar auditie kreeg, mocht Glennis Grace rechtstreeks door naar een tussenronde, de zogenoemde judge cuts, waarin ze een eigen interpretatie van 'Nothing Compares 2U' van Prince zo ongeveer uit haar tenen haalde. Wederom was de vakjury lyrisch. "Misschien is het nu wel jouw tijd", oordeelde Cowell, die uitlegde dat platenlabels zich steeds minder richten op de piepjonge artiesten. Richting Glennis: "Wat dat betreft verandert de wereld, thank god."

De positieve commentaren leverden haar een plek op in de kwartfinale waarin ze 'Never Enough' uit de film 'The Greatest Showman' zong. Om vervolgens in de zinderende halve finale te knallen met 'This Woman's Work' van Kate Bush. Cowell noemde dat optreden briljant. Zijn collega Howie Mandel sprak van pure perfectie, terwijl Heidi Klum en Mel B totaal verbijsterd alleen maar 'yes, yes, yes' konden uitbrengen. "Ieder moment met jou is een speciaal moment, een gedenkwaardig moment. Iedere keer laat je ons weer zien dat jij in de finale moet staan. Je verdient het, je bent fantastisch", aldus Klum.