Glennis Grace probeert met ballad in finale 'America's Got Talent' te geraken: 'In hoge noten liggen mijn kracht' Redactie

11 september 2018

09u16

Bron: AD.nl 0 TV Glennis Grace zal vanavond (Amerikaanse tijd) tijdens de halve finale van America's Got Talent weer een ballad gaan vertolken. De titel houdt de 40-jarige Amsterdamse nog geheim, maar 'er zit zeker een hoge noot in', vertelde ze daags voor de televisie-uitzending. "Met ballads scoor ik blijkbaar goed, en in hoge noten ligt mijn kracht."

De titel van het nummer mag ze nog niet prijsgeven. "Maar het is een nummer dat mijn leeftijdgenoten goed kennen", geeft ze als hint. Welke kleding de Nederlandse zangeres gaat dragen, is nog niet bepaald. "Dat hopen we vandaag te bepalen. Je kan je niet voorstellen hoeveel mensen zich daarmee bemoeien; het is een enorm gedoe. Maar het wordt iets spannenders dan de vorige keer."

De laatste anderhalve dag voor haar optreden bestaat vooral uit repeteren. "Je hebt maar negentig seconden om jezelf te bewijzen", legt ze uit. "Je kan niets aan het toeval overlaten. Elk detail wordt van tevoren bedacht en geoefend." Zenuwen voelt Glennis niet. "Dat komt pas vijf minuten van tevoren. Dan opeens realiseer je wat je gaat doen en hoeveel mensen er kijken. Tot die tijd blijf ik er eigenlijk redelijk relaxed onder."

Kruisje

Rituelen heeft ze niet voordat ze op moet. "Soms sla ik een kruisje, dat geeft me een geruststellend gevoel." Verder is haar geheim om veel rust te nemen. "Spaar jezelf en je stem een beetje. Slaap genoeg en zorg dat je vitamientjes binnenkrijgt. Gelukkig heb ik een lieve man die dat allemaal heel goed in de gaten houdt." Over haar kansen durft ze niets te zeggen. "Maar als je zo dichtbij bent, wil je natuurlijk ook wel in die finale terechtkomen."