Glenn van eerste ‘Big Brother’ over zijn liefdesleven: "Elke week naar de homosauna, dat is nu gedaan" Jean D'hont

19 juni 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 TV De eerste bewoners van het ‘Big Brother’-huis, in 2000, werden op slag sterren. Glenn Verhoeven, 45 intussen, groeide uit tot de bekendste dragqueen van Vlaanderen, maar vandaag hangt hij zijn pluimen aan de haak. In Dag Allemaal vertelt Glenn waarom, en gaat hij met plezier dieper in op zijn enigszins aparte liefdesleven.

Betty, Spillie, Frank Molnar, Glenn en co.: ze waren de allereerste lichting onbekende Vlamingen die zich dankzij reality-tv ontpopten als BV’s. Toen ze zich inschreven, beseften ze niet dat ‘Big Brother’ hun leven helemaal op z’n kop zou zetten. Glenn was in 2000 één van de opvallendste eerste bewoners van het beruchte huis: hij was open over zijn geaardheid en zijn passie voor vrouwenkleren, en werd zo een rolmodel voor heel wat holebi’s.

Achttien jaar later zocht Dag Allemaal hem op in zijn huis in Westmalle. De pruiken waarmee hij honderden keren optrad als dragqueen Duchi Davoj of Tante Duchi, sieren nog steeds de woonkamer. "Maar ik stop als dragqueen", zegt Glenn. "Ik ben het simpelweg beu, en dan beslis ik liever zélf om er de brui aan te geven. Eigenlijk ben ik de voorbije acht jaar dikwijls met tegenzin naar een optreden vertrokken. Zodra ik op het podium stond, genoot ik er dan wel van, maar ’t kostte me steeds meer energie."

Heb je je laatste optreden al achter de rug?

