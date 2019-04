Glamourfotograaf Henk Van Cauwenbergh is het BV-wereldje ontgroeid: “Ik maak nu privéfoto’s voor de Grimaldi’s” JR

02 april 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Dat Henk Van Cauwenberghe (59) goed boert, weten nu ook de makelaars in ‘Huizenjacht’. Zij mogen voor de fotograaf op zoek naar een nieuwe woning die liefst één miljoen euro mag kosten. “Als prins Albert van Monaco zegt: ‘Ik herken je foto’s’, dan ben je goed bezig”, zegt Henk in Dag Allemaal.

Het is ‘miljoenenweek’ in ‘Huizenjagers’, dus is the sky the limit voor de makelaars. Die gaan op zoek naar exclusieve ­panden voor onder anderen interieurgoeroe Pieter Porters en showbizzfotograaf Henk Cauwenbergh. Die woont momenteel met z’n vrouw Els in een mooi huis in Zeebrugge, maar is op zoek naar een grote woning met een fotostudio én expositieruimte. Z’n budget: één miljoen euro. “Plezant om andere mensen de markt te laten afspeuren op zoek naar ons droompand”, zegt Henk. “Al was het ­verrassend om te zien hoe sommige makelaars het ­helemaal niét begrepen, en anderen wél.” (lacht)

Jij hebt als fotograaf wel ­specifieke eisen, hé?

Klopt. Het pand moet sowieso een apart privégedeelte met tuin hebben, en een apart professioneel gedeelte. Met een grote open ruimte met hoge plafonds en veel daglicht, op het gelijkvloers. Er moeten dikwijls grote objecten in mijn fotostudio binnen kunnen: paarden, auto’s... Op een verdieping gaat dat niet.

Jullie willen er 1 miljoen euro voor neertellen. Da’s niet weinig.

Tja, voor dergelijke panden zit je al snel aan 800.000 euro en reken daar nog verbouwings- of renovatiekosten bij, en je komt uit bij een miljoen.

Jij verdient dus goed je boterham als fotograaf.

Ik hoop vooral dat er genoeg opdrachten binnenkomen de komende maanden. Ik denk dat we in België met hooguit vier ­fotografen zijn die op een ­bepaald niveau heel goed ons brood verdienen. Ik ben vier jaar lang assistent geweest van Peter Lindbergh, de iconische fotograaf die altijd zei dat ik als een van de weinigen zijn stijl benader. Dan krijg je al snel de kans om voor een buitenlands cliënteel te werken dat over grotere budgetten beschikt. Mijn grote kunstfoto’s doen het goed in Franse galerijen. Ik ben ook meer dan 22 jaar de vaste fotograaf geweest van Charles Aznavour. En via Chico van The Gypsy Kings ben ik aan jobs geraakt in Monaco.

Daar zit je bij de beau monde.

Ik heb foto’s gemaakt voor prinses Caroline, en prins ­Albert heeft ook werken van mij gekocht. Verschillende keren zelfs heb ik privéfoto’s van de familie Grimaldi mogen maken. Net zoals van de voetbalploeg van Monaco.



Was je in het begin niet erg onder de indruk van die grote internationale namen?

Ja. Maar ze maakten ook indruk door hun eenvoud en door hun appreciatie van kunst. Als een grootheid als Charles Aznavour zegt: ‘Ik wil alleen nog met jou werken, want ik hou van jouw stijl’, dan ben je goed bezig. En prins Albert van Monaco zei: ‘Ik herken je foto’s’. Wel, herkenning is erkenning. In het buitenland houden ze van mijn stijl. Die zal sommige mensen misschien minder aanspreken, anderen meer. Het belangrijkste is dat je een stijl hébt.

En daar past de Showbizz­kalender, met schaars geklede BV-dames, niet meer in?

Die heb ik vijftien jaar lang gemaakt, van 1998 tot 2013. Maar de tijden zijn veranderd... Ik werkte heel graag met Phaedra Hoste, of met Véronique De Kock, Tanja Dexters en Brigitta Callens. En dat ben ik dan ook blijven doen in mijn kunstboeken. Die BV’s zien er niet alleen goed uit, maar kunnen ook wat acteren en dat is echt nodig voor zulke boeken.

Dat is iets helemaal anders dan wat je vroeger deed.

Het is belangrijk om zelf ­ideeën te hebben om je eigen projecten uit te werken. Mijn grote kunstboeken marcheren al een jaar of vijf heel goed, evenals mijn boeken rond grote steden zoals Londen, Parijs en Amsterdam. Het kunstboek over het ondernemersverhaal van Marc Coucke in Durbuy en het boek dat ik op vraag van Fernand Huts over de Katoen Natie maakte, had eveneens succes.

We bellen je in Zuid-Afrika. Ben je daar voor een nieuw project?

Ik ben gevraagd om een boek te maken over de Kaapwijnen van Peter de Leeuw. Een zoveelste prestigieus project. Ja, ik prijs me gelukkig.