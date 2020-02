Exclusief voor abonnees Gitte uit ‘Down the Road’ koestert grootse dromen: “Ik wil zo graag samenwonen met Gert” Redactie

29 februari 2020

10u00

Bron: TV Familie 0 TV Als je ‘Down the Road’ op Eén volgt, is het je misschien al opgevallen: onder de medereizigers van Dieter Coppens bevindt zich deze keer een bekend gezicht. De enthousiaste Gitte Wens (27) uit Oud-Turnhout acteert namelijk bij Theater Stap, een professioneel gezelschap waar mensen met een mentale beperking centraal staan. De jonge Kempische doet dat zo goed, dat het haar al een paar tv-rollen heeft opgeleverd. Een droom die uitkwam, al koestert Gitte wel nog meer grootse plannen. In weekblad TV Familie laat ze haar hart spreken.

Gitte was al te zien in de Eén-serie ‘Tytgat Chocolat’ én in ‘Familie’, waar ze vijf jaar geleden Lientje, de pleegdochter van Zatte Rita (Jacky Lafon), speelde. Ze vond meespelen in ‘Familie’ in één woord geweldig. Ze werd toen ook een goeie vriendin van haar grote idool Jacky Lafon. Met haar mocht ze voor ‘Familie’-opnamen vijf dagen op cruise. “Dat was héél leuk, maar ondertussen is dat ook alweer lang geleden”, zegt Gitte in TV Familie. “Ik ben daarna nog een tijdje contact blijven houden met Jacky. We zijn nog samen naar de Eregalerij van Radio 2 geweest. En met mijn tantes heb ik in die periode een optreden van Jacky bijgewoond. Dat was super.” Haar ervaringen in ‘Familie’ en ‘Tytgat Chocolat’ overtuigden Gitte nog meer van haar grote droom. “Ik wil een echte actrice worden”, zegt ze.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Aanbieding loopt nog 05 dagen 13 uren 46 minuten 21 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode