Girlpower in ‘The Voice Kids’: geen enkele jongen in de finale KD

16 november 2018

22u41

Bron: VTM 0 TV De finalisten van ‘The Voice Kids’ zijn bekend. Acht kinderen strijden vanaf volgende week tegen elkaar voor de titel. Opvallend: geen enkele jongen wist zich te plaatsen voor de finale. ‘The Voice Kids’ krijgt dus voor het tweede jaar op rij een winnares.

De halve finale, waarin de coaches elk twee talenten kozen, is achter de rug en de vier teams zijn nu klaar voor de eindspurt richting finale. Sean Dhondt bezorgde vanavond Elisabeth en Soraya een finaleplaats, K3 koos voor podiumbeesten Mary en Maëlle, Marilys en Emma konden Laura Tesoro het meest overtuigen en Gers Pardoel viel voor de betoverende stemmen van Jade en Noa.

Wie van deze acht meiden ‘The Voice Kids 2018’ wordt en naar huis gaat met een spaarpot van 10.000 euro én de kans om een eigen single op te nemen, wordt beslist na een wervelende finaleshow op vrijdag 23 november. Daarin kunnen de kandidaten nog één keer alles uit de kast halen.

(lees verder onder de video)

Bekijk hier hoe de halve finalisten het er vanaf brachten

Team Sean

Elisabeth (14) bouwt een feestje met ‘Strangers’ van Sigrid. “Hier staat een nieuwe popprinses”, klinkt het bij de jury.

Karry (14) zingt ‘Killing Me Softly’ van Fugees. “Jij hebt het meest unieke stemgeluid van dit seizoen”, aldus Sean. Een plekje in de finale zit er echter niet in.

Soraya (13) zingt ‘Death Of A Bachelor’ van Panic! At The Disco. Seans verwachtingen zijn hooggespannen, maar die lost zijn ‘poulain’ helemaal in.

Helena (12) weet wat ze wil: een finaleplaats. Met het nummer ‘That’s What I Like’ van Bruno Mars smijt ze zich helemaal. Helaas weet ze Sean niet volledig te overtuigen.

Team K3

Mary (12) is niet bang om zich te wagen aan een straffe zangeres. Ze gaat Sia achterna met ‘Dusk Till Dawn’.

Jools (11) brengt ‘Beast’ van Laura Tesoro. “Jij staat met meer attitude op het podium dan ik”, zegt zij. Maar helaas voor Jools neemt K3 haar niet mee naar de finale.

Ebe (14) probeert het met een Nederlandstalige versie van Ed Sheerans ‘Perfect’. “Minstens zo goed als het origineel”, aldus Gers. Maar niet goed genoeg voor de finale.

Maëlle (12) brengt ‘Havana’ van Camila Cabello. Ze plaatst zich zo vlotjes voor de finale.

Team Gers

Lindsy (14) zingt ‘Girls Just Want To Have Fun’ van Cyndi Lauper. Een finaleplekje verdient ze er helaas niet mee.

Van feest gaat het naar kippenvel, want Jade (14) kiest voor de autobiografische song Sober van Demi Lovato.

Noa (13) zingt ‘Way Down We Go’ van Kaleo en plaatst zich zo voor de finale.

Victoria (11) zingt ‘Rolling In The Deep’ van Adele. Ze strandt in de halve finale.

Team Laura

Marilys (14) zingt ‘Tears’ van Clean Bandit. Finale, hier komt een kanshebber.

Charlotte (14) brengt ‘Nobody’s Perfect’ van Jessie J. Prachtig, aldus de coaches. Maar de finale haalt ze niet.

Kyle (14) zingt ‘What Lovers Do’ van Maroon 5. Het podiumbeest wint er helaas geen finaleticket mee.

Emma (12) sluit de show af met een spetterende versie van ‘2002' van Anne-Marie. Zo verovert ze het laatste plekje in de finale.