Gio Kemper heeft vaste rol beet in 'Goede tijden, slechte tijden' KD

29 november 2018

00u00 0 TV Giovanni Kemper (27), bekend van de jeugdreeks 'Nachtwacht' op Ketnet en het ex-liefje van Laura Tesoro, is druk aan zijn carrière in Nederland aan het timmeren. Begin deze week was Gio er voor het eerst te zien in de enorm populaire soap 'Goede tijden, slechte tijden'.

Hij neemt er de rol van Q Bouwhuis over van acteur Max Willems (19), die de soap verliet voor een Amerikaanse tv-reeks. De Belgische fans van Kemper hoeven echter niet te treuren, want hij blijft ook in ons land actief. Zo staat de Nederlander dit weekend naast alle andere Studio 100-figuren in het Sportpaleis voor 'De Grote Sinterklaasshow'.

Vanaf mei doorkruist Gio Vlaanderen op zijn vliegend tapijt als Aladdin in de gelijknamige musical.