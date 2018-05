Gillian Anderson wordt sekstherapeut TC

20 mei 2018

De 'X-Files' houdt ze voortaan voor bekeken, actrice Gillian Anderson zal een nieuwe weg inslaan. Eentje die haar leidt naar een gloednieuwe komische tv-serie. In 'Sex Education' zal Gillian de rol van een sekstherapeute spelen.

Gillian Anderson zal niet langer onverklaarbare mysteries oplossen als agent Scully. De actrice liet eerder al weten dat wat haar betreft 'The X-Files' voltooid verleden tijd zijn. Nu wil ze zich op andere uitdagingen richten. Te beginnen met 'Sex Education', een komediereeks die voor Netflix gemaakt wordt.

Maagd

Gillian speelt daarin de rol van Jean, een sekstherapeute en moeder van hoofdpersonage Otis, die gespeeld wordt door Asa Butterfield. Die jongeman is van het type geek/nerd en heeft het moeilijk om sociale contacten te leggen. Vervelend als je volop in je puberteit zit en je high school vol knappe meisjes zit. Wanneer bekend raakt wie zijn moeder is, iets waar hij zich zelf altijd voor schaamde, slaat hij de handen in elkaar met klasgenote Maeve om clandestiene sessies sekstherapie te organiseren voor medestudenten. Voor hem blijkt dat dé ideale manier om in contact te komen met meisjes, én succes te boeken op dat vlak. De reeks zal vanaf volgend jaar op Netflix gestreamd worden.